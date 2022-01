Hellas Verona Women, dal Napoli un nuovo innesto per il centrocampo: Francesca Imprezzabile

Sulla stessa linea dell'operazione di mercato che ha portato Emma Errico al Napoli Femminile, l'Hellas Verona Women si è assicurato l'ingaggio di Francesca Imprezzabile, giunta proprio dalla società partenopea.

La società femminile gialloblù, attraverso una nota apparsa sul sito, ha dato il benvenuto alla centrocampista classe 2001, che ha sottoscritto un contratto sino al termine di questa stagione.

Questo l'annuncio ufficiale del Club scaligero:

«Hellas Verona Women comunica di aver sottoscritto un contratto di prestazione sportiva sino al termine della stagione corrente, 2021/22, con la centrocampista Francesca Imprezzabile.

Nata a Piacenza il 17 gennaio 2001, Imprezzabile ha iniziato la sua carriera tra le fila della Primavera del Brescia per poi approdare nel 2015 nella Prima Squadra della Reggiana. In Emilia, la centrocampista piacentina ha disputato quattro stagioni: due in Serie B - prima con la Reggiana nel 2015/16 e l'anno successivo con il Sassuolo - e due in Serie A, categoria conquistata con le neroverdi nel 2017 e mantenuta con questa maglia sino al termine del campionato 2018/19. Dalla stagione 2019/20 Imprezzabile ha continuato a giocare nella massima serie, prima con la Florentia San Gimignano - dove è rimasta per due anni - ed in seguito con il Napoli, dove ha militato nella prima parte della corrente stagione, 2021/22.

La nuova centrocampista gialloblù indosserà la maglia numero 53.

Hellas Verona Women rivolge a Francesca Imprezzabile un caloroso benvenuto, augurandole un seconda parte di stagione ricca di soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia gialloblù».