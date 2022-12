Hellas Verona Women, le tante occasioni non bastano: a Martorano passa il Cesena

Niente da fare per l'Hellas Verona Women, che nonostante una prova di grande cuore esce sconfitto di misura dalla trasferta giocata sul campo del Cesena.

Venendo alla cronaca, al 5' sono le padrone di casa a portarsi subito in vantaggio con Galli, in gol in ripartenza dopo una prima ribattuta di Shore. Le gialloblù non si scompongono dopo la rete subita e al 14' si costruisce una netta chance per realizzare il gol del pari con Peretti, il cui destro dalla distanza va a stamparsi sulla traversa e termina sul fondo. L'Hellas non smette di attaccare e si costruisce molte altri occasioni, in particolare con Anghileri, Peretti, Lefebvre e Lotti. Dopo molte chance per il Verona, è però ancora il Cesena ad andare in gol con un altro contropide: Distefano prova il pallonetto per anticipare l'uscita di Shore, Vergani sulla linea tenta il salvataggio in extremis, ma con il suo intervento non riesce ad evitare il raddoppio per le bianconere.

Nella ripresa, la formazione scaligera ricomincia attaccando le avversarie nella propria metà campo, siglando la meritata rete al 63': con una zampata in area su cross dalla destra di Capucci, è Bursi ad accorciare le distanze trovando il primo centro personale in maglia gialloblù. Il Verona ci crede e sfiora il 2 a 2 prima con Anghileri e poi soprattutto con Ledri nel finale, ma in volo Frigotto riesce a respingere il suo tiro e a salvare così il risultato.

Il prossimo impegno delle ragazze di mister Brutti sarà quello di domenica 11 dicembre (ore 14.30), quando al 'Sinergy Stadium' di via Sogare ospite sarà l'Apulia Trani nel match valido per l'11a giornata della Serie B femminile 2022/23.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

CESENA-HELLAS VERONA 2-1 (2-0)

Reti: 5' Galli, 37' Distefano, 63' Bursi

CESENA (4-3-3): Frigotto; Casadei, Costa, Pastore, Carlini; Zanni, Iriguchi (dal 73' Bradau), Porcarelli (dal 90'+1' Cuciniello); Ploner (dal 73' Nano), Galli (dal 55' Costi), Distefano

A disposizione: Serafino, Mancuso, Gidoni, Belefi, Rossi

Allenatore: Michele Ardito

HELLAS VERONA (4-3-3): Shore; Pecchini, Meneghini, Vergani (dal 60' Bursi), Capucci; Lotti, Sardu, Ledri; Peretti, Lefebvre (dal 74' Bison), Anghileri (dal 74' Pellinghelli)

A disposizione: Keizer, Termentini, Duerto, Semanova, Giai, Cabrera

Allenatrice: Veronica Brutti

Arbitro: Deborah Bianchi (Sez. AIA di Prato)

Assistenti: Andrea Raimo (Sez. AIA di Empoli), Tommaso Bettazzi (Sez. AIA di Prato)

NOTE. Ammonite: Porcarelli, Costa.