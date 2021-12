Hellas Verona Women, Lovato e Zoppi in prestito al Padova

Le due giovani calciatrici dell'Hellas Verona Women, Eleonora Lovato e Sofia Zoppi, sono state cedute in prestito al Padova Femminile, squadra di Serie C, per il proseguo della stagione sportiva.

Questa la nota ufficiale diffusa dal Club femminile gialloblù:

«Hellas Verona Women comunica di aver ceduto a Calcio Padova Femminile - e più precisamente sino al termine della corrente stagione sportiva, 2021/22 - il diritto alle prestazioni sportive di Eleonora Lovato (difensore, classe 2002) e Sofia Zoppi (attaccante, classe 2002). Hellas Verona Women augura a entrambe le calciatrici una soddisfacente seconda parte di stagione».