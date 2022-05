Hellas Verona Women, la sconfitta con la Sampdoria chiude il campionato

Si chiude con una sconfitta il campionato travagliato dell'Hellas Verona Women.

Nella sfida valevole per l'ultima giornata, giocata al centro sportivo Garrone di Genova, le ragazze di mister Brutti sono state infatti sconfitte in rimonta dalla Sampdoria.

Una gara che era iniziata bene dalle gialloblù: dopo le iniziative in avvio da parte di Rognoni e Cedeno, è proprio Rognoni al 22' a firmare il vantaggio ospite, lesta nello sfruttare un'incertezza del portiere e ad insaccare la rete dello 0 a 1. Dopo aver chiuso il parziale in avanti, nella ripresa la squadra scaligera subisce la forte reazione delle blucerchiate, che al 5' trovano il pari con Martinez, letale col mancino a siglare la rete dell'1 a 1 da pochi passi. Nella fase centrale del secondo tempo, l'Hellas continua a giocare con ordine ed a costruire buone chance per andare in gol, ma al 41' sono le avversarie a concretizzare il sorpasso. La subentrata Conc, con un preciso destro dalla distanza, pesca l'angolino alto alla destra di Haaland. Allo scadere del match, le padrone di casa calano anche il tris con Martinovic, che con un potente tiro dal limite dell'area sancisce il definitivo 3 a 1 per la Sampdoria.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

SAMPDORIA WOMEN - HELLAS VERONA WOMEN 3-1 (0-1)

Reti: 22' pt Rognoni, 5' st Martinez, 41' st Conc, 47' st Martinovic

Sampdoria Women (4-3-1-2): Tampieri; Novellino, Pisani (da 39' st Gardel), Spinelli, Giordano; Berti (da 1' st Battelani), Fallico (da 1' st Re), Seghir (da 34' st Conc); Rincon; Tarenzi (da 25' st Martinovic), Martinez. A disposizione: Brunelli, Bargi, Helmvall, Lopez. Allenatore: Antonio Cincotta

Hellas Verona Women (4-3-3): Haaland; Miagkova, Quazzico, Ambrosi, Jelencic (da 15' st Meneghini); Ledri, Sardu, Anghileri (da 44' st Lotti); Arrigoni (da 15' st Oliva); Rognoni, Cedeno. A disposizione: Keizer, De Sanctis, Pasini, Mancuso, Imprezzabile, Horvat. Allenatrice: Veronica Brutti

Arbitro: Simone Taricone (Sez. AIA di Perugia)

Assistenti: Somma (Sez. AIA di Castellammare di Stabia), Pellino (Sez. AIA di Frattamaggiore)

NOTE. Ammonite: Novellino, Sardu.