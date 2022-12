Hellas Women in campo contro la violenza sulle donne: maglie all'asta a sostegno dell’associazione Protezione della Giovane

Squadra in casa

Squadra in casa Hellas Verona Women

Tantissimi significati alla base della sfida andata in scena domenica, 27 novembre, al 'Sinergy Stadium' di via Sogare tra Hellas Verona Women e Napoli Femminile. Importante dal lato sportivo, importantissima dal punto di vista umano.

Le gialloblù, allenate dall'allenatrice Veronica Brutti, hanno conquistato un meritato pareggio contro le partenopee seconde in classifica, ma soprattutto hanno lanciato un messaggio concreto contro la violenza sulle donne e dato un segnale forte a sostegno di questa causa. Messaggio al quale hanno partecipato con entusiasmo anche le avversarie delle gialloblù: entrambe le squadre, infatti, sono scese in campo indossando una patch speciale dedicata, raffigurante le scritta 'Kick Off Respect'.

La giornata di sport e solidarietà è stata supportata e sostenuta da Hellas Verona Foundation con la finalità di aiutare l'associazione veronese A.C.I.S.J.F. Protezione della Giovane, realtà che nasce all'inizio degli anni Ottanta per rispondere alle problematiche sociali legate all'emergenza abitativa femminile. Le maglie delle ragazze dell'Hellas Verona Women sono state quindi messe all'asta e sono disponibili su MatchWornShirt: il ricavato sarà devoluto interamente all’associazione.

A dare ancora più valore alla giornata sono state le presenze di Anna Sanson, Presidente dell'Associazione 'Protezione della Giovane', di Elena Setti, Presidente di Hellas Verona Foundation e di Beatrice Verzè, Consigliera comunale con Delega alle Pari Opportunità del Comune di Verona.