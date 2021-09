Hellas Verona Women, il primo tempo non basta: a Vinovo vince la Juventus 3 a 0

L'Hellas Verona Women non riesce a invertire l'iniziale rotta negativa, e perde anche alla terza giornata di campionato di Serie A.

Si è chiusa infatti con un 3 a 0 a favore della Juventus la trasferta delle gialloblù, impegnate ne pomeriggio di domenica 12 settembre sul campo di Vinovo. Le ragazze di mister Pachera hanno giocato un buon primo tempo, mettendo in difficoltà la squadra Campione d'Italia, subendo però un tris che è valso la centesima vittoria nella storia del club bianconero.

Come riportato sul sito ufficiale del Club femminile, è Cristiana Girelli al 41’ a portare in vantaggio la Juventus: calcio d’angolo delle bianconere, con la numero 10 che stacca di testa nella mischia firmando la rete dell’1 a 0. In avvio di ripresa la formazione di Montemurro allunga le distanze con le reti che decidono la sfida, siglando al 3’ il 2-0 con Girelli, in seguito a calcio d’angolo, e il 3-0 pochi minuti più tardi con Valentina Cernoia.

Rimane fiducioso l'allenatore Pachera: «Abbiamo interpretato bene la gara, creato occasioni e giocato. Le ragazze, inoltre, si sono adattate bene al cambio di disposizione che abbiamo fatto a gara in corso. Gli episodi sono stati decisivi, e parlo delle reti subite su calcio d'angolo. Sapevamo che sarebbe potuto succedere e per questo dovevamo fare meglio, questo l'unico, piccolo rammarico. Le ragazze però, anche oggi, hanno dato tutte esprimendo un buon calcio. Ho visto quel passo in avanti che ho chiesto in settimana. Non solo nel primo tempo, ma anche nella ripresa però abbiamo creato, e questa è la mentalità di cui parlavo e che cerco nel gruppo. Una mentalità che va costantemente coltivata e soprattutto allenata. Adesso arriva il bello, mi aspetto dalle ragazze una crescita costante, che c'è stata in queste partite e che dovrà esserci anche nella prossima sfida. Non parlo del risultato, ma della prestazione, perché so che le ragazze hanno le qualità per fare un altro passi in avanti».

L'Hellas Verona Women tornerà ora in campo tra due settimane, nel match casalingo contro il Napoli valido per la quarta giornata di Serie A, in programma sabato 25 settembre 2021, alle ore 14.30, presso lo Stadio comunale di Vigasio.

Questo il tabellino dettagliato del match:

JUVENTUS - HELLAS VERONA 3-0

Marcatrici: 41' pt e 3' st Girelli, 8' st Cernoia

JUVENTUS: Aprile, Hyyrynen, Nilden (dal 31' st Boattin), Cernoia, Staskova (dal 22' st Pedersen), Girelli, Bonansea (dal 38' st Bonfantini), Hurtig (dal 22' Rosucci), Zamanian (dal 38' st Caruso), Salvai, Lenzini. A disposizione: Peyraud, Soggiu, Gama, Skovsen. Allenatore: Joseph Montemurro

HELLAS VERONA: Keizer, Ledri, Errico, De Sanctis, Nilsson (dal 25' st Quazzico), Jelencic, Anghileri (dal 25' st Rognoni), Cedeno, Catelli (dal 34' st Mancuso), Ambrosi, Lotti (dal 25' st Dahlberg). A disposizione: Casarasa, Corsi, Rizzioli, Zoppi. Allenatore: Matteo Pachera

Arbitro: Gioele Iacobellis (Sez. AIA di Pisa)

Assistenti: Cosimo Cataldo (Sez. AIA di Bergamo); Pietro Lattanzi (Sez. AIA di Milano)