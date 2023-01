Hellas Verona Women, tre gol al Genoa: è il terzo successo consecutivo per le gialloblù

Terzo successo consecutivo in campionato per l'Hellas Verona Women, che al 'Sinergy Stadium' di via Sogare ha battuto il Genoa per 3 a 0 nella 13^ giornata della Serie B.

Venendo alla cronaca, il gol del vantaggio gialloblù arriva meritatamente a 28': Capucci, da pochi passi, è lesta ad appoggiare in rete il tiro di Rognoni respinto in precedenza dal palo. Al 35', su calcio di punizione per il Verona, il cross di Peretti verso il centro viene respinto dalla difesa ospite; Lotti non ci pensa due volte e lascia partire una conclusione potente che colpisce l'interno della traversa.

Nella prima parte della ripresa è il Genoa a provarci, ma le padrone di casa rispondono subito dopo, tanto che al 58' si vedono annullare il gol del raddoppio: passaggio in verticale di Lotti per Rognoni, con la numero 23 che riceve e realizza con un pallonetto, ma l'azione viene fermata per offside della stessa Rognoni. Il bis non tarda troppo: al 64', Giai pesca l'inserimento di Peretti sul secondo palo, con la numero 10 che con il piattone appoggia in rete il gol del 2 a 0. Il possibile tris viene annullato a Vergani, al 73', per posizione di fuorigioco dopo che la numero 20 aveva ribadito in rete da pochi passi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La rete del definitivo 3 a 0, comunque, si registra all'85': Anghileri vede fuori dai pali Macera e la supera con una conclusione dalla lunga distanza.

Il prossimo impegno delle gialloblù sarà quello di domenica 22 gennaio (ore 14.30), quando al 'Mirko Fersini - Campo Aquile’'di Formello (Roma), il Verona sfiderà la Lazio, match valido per il 14^ turno di campionato.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

HELLAS VERONA-GENOA 3-0

Reti: 28' Capucci, 67' Peretti, 85' Anghileri

HELLAS VERONA WOMEN (4-3-1-2): Shore; Pecchini (dal 57' Pellinghelli), Ledri, Vergani, Capucci (dal 70' Bursi); Giai, Sardu, Lotti (dal 70' Casellato); Anghileri; Rognoni (dall'82' Semanova), Peretti (dal 70' Pasini)

A disposizione: Keizer, Quazzico, Bison

Allenatore: Andrea Zangrandi

GENOA WOMEN (4-3-3): Macera; Oliva, Lucafò, Hellstrom, Parolo; Bettalli, Smith (dal 71' Campora), Abate (dal 64' Bargi); Monetini (dal 79' Parodi), Bloch, Millqvist

A disposizione: Parnoffi, Crivelli, Perna, Lucia, Spotorno, Dekaj

Allenatore: Antonio Filippini

Arbitro: Marco Zini (Sez. AIA di Udine)

Assistenti: Ion Rusu (Sez. AIA di Trento), Davide Bignucolo (Sez. AIA di Pordenone)