Hellas Verona Women, esonerato Pachera

«Hellas Verona Women comunica di aver sollevato Matteo Pachera dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

Il Club gialloblù ringrazia mister Pachera per l’attività sin qui svolta, con grande professionalità e dedizione alla causa gialloblù, raggiungendo anche significativi risultati prima con la formazione Primavera ed in seguito con la Prima Squadra, condotta alla salvezza nella stagione 2020/21.

Hellas Verona Women augura a mister Pachera le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva.

Nei prossimi giorni, il Club comunicherà il nome del nuovo allenatore».

Questa la nota del Club femminile gialloblù, che ha ufficializzato l'esonero di Matteo Pachera. L'ormai ex tecnico saluta così dopo la sconfitta di Coppa Italia contro il Milan, ma soprattutto dopo un percorso complicato in campionato, con un ultimo posto dato da un solo pareggio in 11 partite giocate e ancora nessuna vittoria conquistata.