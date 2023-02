Hellas Verona Women, la doppietta di Rognoni vale i tre punti con il San Marino

Vince e convince l'Hellas Verona Women, che con la vittoria ottenuta contro il San Marino ha portato a quota sette il bottino di risultati utili consecutivi, frutto di 19 punti conquistati nelle ultime sette gare.

Venendo alla cronaca, la prima occasione del match è del San Marino, con Fancellu che prova la conclusione dal limite dell'area, ma è provvidenziale l'intervento di Giai che le strappa il pallone e aiuta l'intervento di Shore. Il Verona risponde al 7': cross di Peretti che trova la testa di Semanova, ma Montanari è attenta e respinge in tuffo. Al 17' è Rognoni a mettersi in luce sulla corsia di destra per poi convergere e calciare di potenza da distanza ravvicinata. Ancora una volta, però, l'estremo difensore ospite salva San Marino dal gol dello svantaggio. Peretti poi, al 33', lancia nello spazio Rognoni che controlla e calcia, ma il suo tiro viene respinto in corner. È il preludio al gol che infatti arriva, al 40', proprio con Rognoni che questa volta, servita bene da Giai, sfrutta il movimento a rientrare da destra, infilando Montanari con un mancino preciso sul primo palo per l'1 a 0 gialloblù.

Nella ripresa, dopo appena trenta secondi, Semanova si inserisce in area sulla sinistra e viene atterrata da Zito, ma dal dischetto Peretti calcia alto. L'Hellas, però, riesce comunque a raddoppiare al 55', di nuovo con Rognoni, sempre con un movimento a convergere da destra che epiloga ancora una volta con la conclusione mancina che colpisce il primo palo interno e finisce in rete. Al 66' le gialloblù restano in dieci per via dell'espulsione a Meneghini. San Marino si fa quindi in avanti, rendendosi pericoloso con Barbieri, dal cuore dell'area, ma Shore salva tutto con riflesso respingendo di piede. Il Verona prova dunque a colpire in contropiede, prima al 78' con Peretti, poi con Semanova, ma le conclusioni vengono entrambe neutralizzate da Montanari.

Il prossimo impegno delle gialloblù, al rientro dalla sosta per le Nazionali, sarà quello di domenica 26 febbraio (ore 14.30), quando affronteranno fuori casa l'Arezzo, match valido per la 18^ giornata del campionato di Serie B 2022/23.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

HELLAS VERONA WOMEN - SAN MARINO 2-0 (1-0)

Reti: 40' e 55' Rognoni

HELLAS VERONA WOMEN (4-3-3): Shore; Capucci, Ledri, Meneghini, Pellinghelli; Giai, Lotti, Anghileri (dal 70' Vergani); Semanova, Rognoni, Peretti

A disposizione: Keizer, Lefebvre, Bursi, Casellato, Quazzico, Pecchini, Croin, Bison

Allenatore: Matteo Pachera

SAN MARINO (4-2-3-1): Montanari; Micciarelli (dal 61' Montalti), Zito, Gallina, Ladu (dal 79' Prinzivalli); Accornero (dal 41' Bertolotti), Brambilla; Menin, Fancellu (dal 41' Baldini), Marengoni; Barbieri

A disposizione: Olivieri, Marenco, Larenza, Tamburini, Bolognini

Allenatrice: Giulia Domenichetti

Arbitro: Stefano Raineri (Sez. AIA di Como)

Assistenti: Cristiano Annoni (Sez. AIA di Como) e Simone Corbetta (Sez. AIA di Como)

NOTE. Ammonite: Micciarelli, Capucci, Baldini. Espulsa: Meneghini.