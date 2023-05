Hellas Verona Women, la doppietta di Lotti regala il successo sul Genoa

L'Hellas Verona Women passa sul campo del Genoa, e lo fa grazie alla doppietta decisiva di Irene Lotti, che con un gol per tempo firma la vittoria gialloblù al campo sportivo 'Gambino' di Arenzano.

Venendo alla cronaca, il primo tentativo per le gialloblù arriva all'8' con Rognoni, che cerca di sorprendere Macera con una conclusione dalla lunga distanza, ma il portiere rossoblu blocca senza problemi. Al 20' altra chance per l'Hellas, questa volta con Anghileri: la numero 11 sfrutta il retropassaggio di Rognoni e calcia, ma il suo destro viene deviato in corner. Sullo sviluppo dello stesso calcio d'angolo, il Verona passa in vantaggio proprio grazie a Lotti, che nel cuore dell'area è la più veloce a intercettare il pallone e a spedirlo in rete per il vantaggio ospite. Il Genoa si fa vedere dalle parti di Shore al 31' con Bloch che serve Tortarolo nel cuore dell'area, destro a botta sicura della genoana che viene deviato prima da Pellinghelli e poi da Ledri: il pallone termina sul secondo palo da dove Bettali ci prova, ma trova soltanto l'esterno della rete.

Nella ripresa al 50' Lotti cerca la doppietta personale: la numero 27 intercetta il passaggio di Macera e dalla trequarti prova a superare con un tiro dalla lunga distanza lo stesso portiere rossoblù, ma il pallone termina sul fondo. Dieci minuti più tardi bella azione da parte di Anghileri, che apre sulla sinistra per Rognoni: il triangolo si chiude e porta al cross la numero 11, che trova Peretti che conclude al volo ma colpisce la traversa. Al 66' arriva poi la rete del raddoppio scaligero: sullo sviluppo di un corner guadagnato da Rognoni e calciato verso il cuore dell'area, Lotti è ancora una volta la più veloce di tutti a deviare in rete il pallone vagante nel cuore dell'area e a realizzare così la doppietta personale. L'Hellas controlla il gioco e chiude in avanti anche nell'ultima mezz'ora, sfiorando in un paio di occasioni la rete del 3 a 0 prima con Peretti e in seguito anche con la subentrata Semanova.

Il prossimo impegno delle gialloblù sarà quello di domenica, 21 maggio (ore 15), quando al 'Sinergy Stadium' di via Sogare affronteranno la Lazio, match valido per la 29^ giornata della Serie B femminile 2022/23.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

GENOA WOMEN - HELLAS VERONA WOMEN 0-2

Reti: 21' e 66' Lotti

GENOA WOMEN (4-4-2): Macera; Oliva, Lucafò, Parolo, Monetini; Tortarolo (dal 53' Millqvist), Bettali, Ygfeldt (dal 68' Bargi), Campora; Costi, Bloch (dall'84' Parodi)

A disposizione: Parnoffi, Crivelli, Hellstrom, Perna, Lucia, Rossi

Allenatore: Antonio Filippini

HELLAS VERONA WOMEN (4-3-3): Shore; Capucci, Meneghini, Ledri, Pellinghelli; Lotti, Sardu, Anghileri (dal 76' Casellato); Pasini (dal 76' Semanova), Peretti, Rognoni

A disposizione: Keizer, Lefebvre, Bursi, Giai, Quazzico, Croin, Bison

Allenatore: Matteo Pachera

Arbitro: Giuseppe Chieppa (Sez. AIA di Biella)

Assistenti: Albulen Muca (Sez. AIA di Alessandria), Riccardo Vaglio Agnes (Sez. AIA di Biella)