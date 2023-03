L'Hellas Women si aggiudica ancora il derby: Chievo battuto con un tris

Il derby scaligero femminile è ancora dell'Hellas.

Sono 28, in particolare, i punti conquistati sugli ultimi 30 disponibili dalle ragazze di mister Pachera, che ha portato a 10 i risultati utili consecutivi grazie alla vittoria contro il Chievo, gara valida per la 20^ giornata del campionato di Serie B 2022/23.

Venendo alla cronaca, al 5' Semanova crossa verso il centro dove Peretti è libera, nel cuore dell'area, e colpisce di testa insaccando per il vantaggio del Verona. Direttamente su calcio d'angolo, poi, arriva il raddoppio: dalla bandierina destra Sardu pennella sulla testa di Meneghini che salta più in alto di tutte e indirizza dove Bettineschi non può arrivare. Al 35' l'Hellas si porta già sul 3 a 0: cross dal lato corto sinistro dell'area da parte di Ledri, nuovo colpo di testa della numero 6 gialloblù che firma così la doppietta personale. Nella ripresa, prova subito a rendersi pericoloso il Chievo al 49' e lo fa con Caneo che chiama Shore alla grande parata con un destro dal limite, deviando sulla traversa e poi pallone in corner. Nessun'altra occasione degna di nota nella restante parte di gara, e il Verona gestisce il vantaggio senza correre rischi fino al triplice fischio del direttore di gara.

Il prossimo impegno delle gialloblù sarà quello di sabato 18 marzo (ore 14.30), quando al 'Sinergy Stadium' sfideranno la Ternana, match valido per la 21^giornata di campionato.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

CHIEVO WOMEN - HELLAS VERONA WOMEN 0-3

Reti: 5' Peretti, 15' e 35' Meneghini

Chievo Women (4-3-3): Bettineschi; Mascanzoni, Zanoletti, Corrado, Mele (dall'84' Boglioni); Scuratti, Kiem, Tardini; Dellagiacoma, Willis (dal 73' Manca), Caneo (dal 63' Tunoaia)

A disposizione: Fenzi, Buonamassa, Mombelli, Alborghetti, Salaorni, Bianchi

Allenatore: Giacomo Venturi

Hellas Verona Women (4-3-3): Shore; Capucci, Meneghini, Ledri, Pellinghelli; Anghileri, Sardu, Lotti (dal 73' Giai); Semanova (dall'83' Bison), Peretti (dall'88' Casellato), Pasini

A disposizione: Keizer, Lefebvre, Bursi, Quazzico, Rognoni, Croin

Allenatore: Matteo Pachera

Arbitro: Francesco Saffioti (Sez. AIA di Como)

Assistenti: Federico Mezzalira (Sez. AIA di Varese), Stefano Cossovich (Sez. AIA di Varese)

NOTE. Ammonite: Mele, Capucci.