Hellas Verona Women, Dahlberg in prestito al Cesena Femminile

Dopo Sara Nilsson, anche Jonna Dahlberg lascia l'Hellas Verona Women in questa sessione di calciomercato invernale.

La calciatrice svedese, infatti, andrà in prestito fino al termine della stagione al Cesena Femminile, squadra militante in Serie B.

Questa la nota ufficiale diffusa dal Club gialloblù:

«Hellas Verona Women comunica di aver ceduto a Cesena FC Femminile a titolo temporaneo - e più precisamente sino al termine della corrente stagione sportiva, 2021/22 - il diritto alle prestazioni sportive di Jonna Dahlberg (centrocampista, classe 2000).

Hellas Verona Women augura alla centrocampista svedese una soddisfacente seconda parte di stagione».

Dahlberg, dopo le iniziali esperienze nel Paese Natale con le maglie di Orebro e Karlskoga, nel campionato 2019/20 ha militato nella massima serie femminile Israeliana tra le fila del Ramat Ha Sharon, dove ha siglato 7 reti (5 in campionato e 2 in coppa) e fornito 9 assist in 13 partite prima della sospensione dovuta alla pandemia COVID-19, contribuendo in modo sostanziale alla riconquista del titolo nazionale e al ritorno della squadra in UEFA Women's Champions League. Ha debuttato in Serie A nella stagione 2020/21 col Florentia San Gimignano, formazione con cui ha collezionato 20 presenze in campionato, oltre alle 4 in Coppa Italia impreziosite da 2 gol. Nel 2021/22, infine, ha sottoscritto un contratto con l'Hellas Verona Women, dove ha disputato tutto il girone di andata.