Hellas Verona Women, si conclude l'avventura in Coppa Italia: Milan ai quarti di finale

Si è conclusa l'avventura dell'Hellas Verona Women in Coppa Italia Femminile.

Dopo la vittoria per 4 a 1 nella trasferta di Cittadella del 17 ottobre scorso, le ragazze di mister Pachera sono infatti state sconfitte dal Milan nel match valido per la terza giornata del girone A della competizione.

Come riportato sul sito ufficiale del Club gialloblù, a Vigasio incominciano bene le scaligere, che al 7' sfiorano il vantaggio con il potente destro di Cedeno infranto sul palo. Al 30', con il primo squillo della sua partita, Thomas riesce a portare in vantaggio le rossonere: la numero 19 del Milan, in azione personale, entra in area dalla fascia destra e conclude con un tiro deviato che termina in rete. Il punteggio fissato sull'1 a 0 per le ospiti è quello con cui si chiude la prima frazione di gara.

Nella ripresa parte invece meglio il Milan, che dopo due minuti trova il raddoppio. Va ancora a segno Thomas, abile nel sfruttare un rinvio corto di Keizer e segnare la doppietta personale. Al 4' la mazzata del ko: Jane, servita da Stapelfeldt, da pochi passi realizza il 3 a 0 per le ospiti. L'Hellas prova a non mollare e a riaprire il match con i cambi. Le gialloblù hanno occasione di accorciare le distanze prima con Anghileri e poi con Errico, che colpisce la traversa. Niente da fare, dunque: sono le rossonere a passare ai quarti di finale della Coppa Italia Femminile 2021/22.

Il prossimo impegno del Verona Women sarà nel fine settimana del 15 e 16 gennaio, quando sfiderà ancora il Milan in casa nel match valido per la 1^ giornata del girone di ritorno della Serie A 2021/22.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

HELLAS VERONA WOMEN - MILAN FEMMINILE 0-3 (0-1)

Reti: 30' pt e 2' st Thomas, 4' st Jane

Hellas Verona Women: Keizer, Ledri (dal 32' st Rizzioli), Errico, De Sanctis (dal 1' st Oliva), Sardu, Nilsson (dal 18' st Catelli), Anghileri (dal 32' st Mancuso), Cedeno, Ambrosi, Lotti (dal 18' st Marchiori), Quazzico. A disposizione: Gritti, Dahlberg, Mancuso, Zoppi, Horvat. Allenatore: Matteo Pachera

Milan Femminile: Korenciova, Arnadottir (dal 43' st Kirschstein), Fusetti, Bergamaschi, Adami, Stapelfeldt (dal 23' st Thrige), Jane (dal 38' st Selimhodzic), Thomas, Longo (dal 43' st Miotto), Tucceri (dal 23' st Rizza), Agard. A disposizione: Fedele, Premoli, Cortesi, Dal Brun. Allenatore: Maurizio Ganz

Arbitro: Federico Muccignato (Sez. AIA di Pordenone)

Assistenti: Barbanera (Sez. AIA di Palermo), Citarda (Sez. AIA di Palermo)