Hellas Women, termina il cammino in Coppa Italia: la Fiorentina vince e avanza ai quarti

Niente da fare per l'Hellas Verona Women, eliminato dalla Coppa Italia femminile: al Sinergy Stadium di via Sogare, è infatti la Fiorentina a conquistare vittoria e relativa qualificazione ai quarti di finale in occasione del match valido per la 3^ giornata del Girone E.

Venendo alla cronaca, al 12' a passare in vantaggio è proprio la Viola con Kajan, che sfrutta un rimpallo corto della difesa gialloblù e da pochi passi realizza la rete dell'1 a 0. Sette minuti più tardi le ospiti raddoppiano con Severini, che di testa in area devia in porta un cross dalla sinistra e batte Shore. Allo scadere del primo tempo le ragazze di Panico trovano anche il terzo gol con l'incornata di Johannsdottir. Nella ripresa, al 58', sul ribaltamento di fronte, le toscane calano infine il poker con Mijatovic, a segno con una conclusione dal limite dell'area.

Il prossimo impegno del Verona sarà quello di domenica, 15 gennaio (ore 14.30), quando le gialloblù ospiteranno il Genoa, sfida valida per la 13^ giornata del campionato di Serie B.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

HELLAS VERONA WOMEN - FIORENTINA WOMEN 0-4 (0-3)

Reti: 12' Kajan, 19' Severini, 45'+1' Johannsdottir, 58' Mijatovic

HELLAS VERONA WOMEN (4-3-1-2): Shore; Pellinghelli (dal 73' Pecchini), Meneghini (dal 46' Vergani), Ledri, Capucci; Giai (dal 59' Croin), Sardu, Lotti; Anghileri (dall'84' Casellato); Rognoni (dal 73' Semanova), Peretti

A disposizione: Keizer, Lefebvre, Bursi, Quazzico

Allenatrice: Veronica Brutti

FIORENTINA (4-3-1-2): Baldi; Jackmon (dal 62' Zanoli), Tortelli (dal 46' Agard), Breitner, Cafferata; Johannsdottir, Parisi (dal 46' Boquete), Severini; Mijatovic (dal 62' Monnecchi); Kajan (dal 46' Hammarlund), Longo

A disposizione: Russo, Sabatino, Catena, Erzen

Allenatrice: Patrizia Panico

Arbitro: Nicolò Rodigari (Sez. AIA di Bergamo)

Assistenti: Manuel Cavalli (Sez. AIA di Bergamo), Usman Ghani Arshad (Sez. AIA di Bergamo)

NOTE. Ammonita: Pellinghelli.