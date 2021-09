Hellas Verona Women, in Coppa Italia avversarie Cittadella e Milan

Sono Cittadella e Milan le due formazioni estratte insieme all'Hellas Verona Women nel girone A di Coppa Italia.

Questo l'esito del sorteggio, tenutosi venerdì 10 settembre presso la sede della FIGC di via Allegri.

Come riportato sul sito ufficiale del Club femminile, le gialloblù sono state inserite nel primo degli otto raggruppamenti dai quali verranno promosse le squadre (una per girone) qualificate ai Quarti di finale. Al torneo, che inizierà domenica 17 ottobre, parteciperanno 24 squadre totali, vale a dire le 12 società della Serie A e i 12 club della Serie B.

Questo il calendario per le ragazze di mister Pachera:

Domenica 17 ottobre, ore 15

Cittadella Women - Hellas Verona Women

Domenica 19 dicembre, ore 14.30

Hellas Verona Women - Milan

Il prossimo impegno in campionato, invece, è previsto sul campo della Juventus. Il match, valido per la terza giornata del campionato di Serie A femminile, è in programma il 12 settembre alle ore 17.30. Dopo i ko contro Milan e Sassuolo, la priorità è quella di incominciare a fare punti per raggiungere la salvezza.