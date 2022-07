Hellas Verona Women, Capucci è una nuova giocatrice gialloblù

Nuovo difensore per l'Hellas Verona Women: è ufficiale l'ingaggio della classe 2000 Laura Capucci.

Reduce da due stagioni in Serie B con la maglia del Ravenna, arriva a titolo definitivo con contratto fino al 2024.

Questo il comunicato completo riportato sul sito ufficiale della società femminile gialloblù:

«Hellas Verona Women rende noto di aver acquisito - a titolo definitivo fino al 30 giugno 2024 - il diritto alle prestazione sportive del difensore Laura Capucci.

Nata a Milano il 10 maggio 2000, inizia la sua carriera all'età di 8 anni nella Segratese, squadra maschile della sua città. All’età di 14 anni si trasferisce nella Bocconi Femminile, formazione lombarda con cui Capucci esordisce in Serie B nel 2015.

Dal 2016 al 2020 il difensore gioca nell'Inter Femminile: con le nerazzurre Capucci vince il campionato di Serie B nella stagione 2018/19 ed esordisce l'anno dopo nella massima serie. Nel 2020 passa poi al Ravenna Women, formazione con cui disputa le ultime due stagioni, entrambe in Serie B.

Con la Nazionale, Capucci partecipa a due stage: nel 2016 viene convocata per la prima volta dalla formazione Under 16 azzurra e nel 2019 si ripete con quella Under 19.

Hellas Verona Women rivolge un caloroso benvenuto a Laura Capucci, augurandole una stagione in maglia gialloblù ricca di soddisfazioni, personali e di squadra».