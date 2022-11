Hellas Verona Women, Capucci replica a Nichele: parità con il Cittadella

Si è conclusa in parità, sul punteggio finale di 1 a 1, la sfida tra Hellas Verona e Cittadella Women, match valido per la 7^ giornata della Serie B femminile 2022/23.

Venendo subito alla cronaca, è il Cittadella a rendersi più pericoloso nelle prime fasi di gioco, prima con Ferin, che trova però un'attenta Shore, e poi con Kongouli, ma in posizione di fuorigioco. Al 33' la squadra granata passa infatti in vantaggio con Nichele, che conclude in rete da distanza ravvicinata. La prima frazione si conclude sempre con le ospiti in avanti che cercano il gol del raddoppio prima con il colpo di testa di Masu, il quale però termina alto, e poi su calcio di punizione deviato in angolo da Shore.

Nella ripresa si assiste a un ottimo avvio da parte delle ragazze di coach Brutti, che si rendono pericolose fin dai primissimi minuti. Al 53' Peretti si esibisce in una rovesciata, colpendo il palo esterno alla destra del portiere. È il preludio al gol del pareggio che arriva quattro minuti più tardi a seguito di un'azione manovrata delle gialloblù, la quale termina con il destro vincente di Capucci, ben servita all'interno dell'area avversaria. Si fa di nuovo avanti il Verona che al 63' colpisce un altro palo, questa volta con Giai che calcia di prima intenzione dal limite dell'area. L'azione successiva, un minuto più tardi, vede il Cittadella sfiorare il gol del raddoppio con Kongouli che, a tu per tu con Shore, si vede parare la conclusione da un grande intervento della numero 1 scaligera. È di fatto l'ultima azione degna di nota della gara, poiché nei minuti finali non si registrano altre occasioni importanti.

L'Hellas sale così a quota 8 punti in classifica, ma soprattutto esce dal 'Sinergy' con una prestazione convincente, specialmente nella ripresa. Il prossimo impegno delle gialloblù sarà quello di domenica 20 novembre, quando al Briamasco affronteranno il Trento, match valido per l'8^ giornata della Serie B 2022/23.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

HELLAS VERONA-CITTADELLA 1-1 (0-1)

Reti: 33' Nichele, 57' Capucci

HELLAS VERONA (4-3-3): Shore; Pecchini, Meneghini, Vergani, Capucci; Giai, Sardu, Ledri; Peretti, Rognoni, Pasini (dall'80' Bison)

A disposizione: Keizer, Duerto, Lefebvre, Bursi, Semanova, Croin, Doneda, Cabrera

Allenatrice: Veronica Brutti

CITTADELLA (4-3-3): Toniolo; Larocca, Masu, Ambrosi, Peruzzo; Asta, Nichele, Benedetti; Pizzolato (dall'84' Begal), Ferin (dal 62' Zannini), Kongouli

A disposizione: Nucera, Pavana, Nurzia, Maddaluno, Orsini, Martinuzzi

Allenatore: Salvatore Colantuono

Arbitro: Gabriele Caggiari (Sez. AIA di Cagliari)

Assistenti: Antonio Nicolò (Sez. AIA di Milano), Usman Ghani Arshad (Sez. AIA di Bergamo)

NOTE. Ammonite: Vergani, Masu, Meneghini.