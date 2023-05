L'Hellas Women blocca la Lazio al Sinergy: le gialloblù chiudono in casa da imbattute

Si è conclusa in parità la sfida tra Hellas Verona e Lazio Women, match valido per la penultima giornata di campionato. Un risultato che ha permesso alle ragazze di Pachera di mantenere inviolato il Sinergy Stadium, confermando così la propria imbattibilità casalinga in via Sogare, dato che l'unico ko è stato con la Torres alla prima giornata sul campo di Vigasio.

Venendo alla cronaca, al 12' le gialloblù passano subito in vantaggio: Pellinghelli crossa verso il centro dove trova l'inserimento di Anghileri, che di prima con il sinistro batte l'estremo difensore e realizza il gol del vantaggio. Al 26', con la prima conclusione verso lo specchio della porta, la Lazio trova il pari: batti e ribatti in area tra Ledri e Visentin, con la biancoceleste che si ritrova a tu-per-tu con Shore e con il destro riesce a segnare. Al 30' grande occasione per l'Hellas: lancio di Ledri a scavalcare il centrocampo, con Pasini che controlla, entra in area e prova una conclusione sul secondo palo che sfiora il legno e termina fuori. Tre minuti più tardi ci prova anche Sardu, ma anche il suo tiro termina vicinissimo al legno e si spegne sul fondo.

Nella ripresa, al 50' bella azione personale di Rognoni che dal fondo di destra entra in area, salta un'avversaria, e poi viene fermata con un contrasto in area, ma l'arbitro lo giudica regolare e lascia proseguire. Un minuto più tardi incredibile chance per le gialloblù con Capucci, che dalla fascia destra lascia partire un tiro violento che colpisce prima la traversa, poi il palo, e alla fine rimbalza fuori dalla porta. Al 58' viene fischiato un calcio di rigore per la Lazio per un fallo di Pellinghelli su Pittaccio: dal dischetto si presenta Moraca, che spiazza Shore e porta in vantaggio le ospiti. Il Verona non ci sta, macina gioco e occasioni, e al 74' trova meritatamente il pareggio: apertura di Giai sulla destra verso Pasini, che con il destro al volo scavalca Guidi trova il 2 a 2. Da qui fino al fischio finale si gioca poco, perché la disputa viene interrotta da molti contatti e un nervosismo generale che provoca anche l'espulsione di Visentin sulla panchina della Lazio. Dopo sette minuti di recupero, termina il match sul 2 a 2.

Il prossimo impegno delle gialloblù sarà quello di domenica 28 maggio (ore 15), quando in trasferta affronteranno il Ravenna, match valido per la 30^ e ultima giornata della Serie B.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

HELLAS VERONA WOMEN - LAZIO WOMEN 2-2

Reti: 12' Anghileri, 26' Visentin, 58' Moraca (rig.), 74' Pasini

HELLAS VERONA WOMEN (4-3-3): Shore; Capucci, Meneghini, Ledri, Pellinghelli; Anghileri (dal 57' Giai), Sardu, Lotti; Rognoni (dal 92' Croin), Peretti (dal 57' Semanova), Pasini

A disposizione: Keizer, Lefebvre, Bursi, Casellato, Quazzico, Bison

Allenatore: Matteo Pachera

LAZIO WOMEN (3-5-2): Guidi; Pittaccio, Kakampouki, Varriale; Pezzotti (dal 46' Condon), Castiello, Eriksen, Colombo, Toniolo (dall'88' Giuliano); Moraca, Visentin (dall'83' Palombi)

A disposizione: Natalucci, Fuhlendorff, Groff, Falloni, Jansen, Proietti

Allenatore: Gianluca Grassadonia

Arbitro: Davide Matina (Sez. AIA di Palermo)

Assistenti: Giovanni Battista Citarda (Sez. AIA di Palermo), Salvatore Barbanera (Sez. AIA di Palermo)

NOTE. Ammonite: Pezzotti, Lotti, Varriale, Sardu. Espulsa: Visentin.