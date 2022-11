Hellas Women, che beffa: gialloblù raggiunte nel finale dal Trento

Finisce con un pareggio la sfida del 'Briamasco' fra Trento Femminile ed Hellas Verona, match valido per l'ottava giornata della Serie B 2022/23.

Venendo alla cronaca, è il Trento a passare in vantaggio dopo 2' con la conclusione di Kuenrath. L'Hellas però riesce subito a riportare il risultato in parità con Ledri che ribadisce in rete, da pochi passi, un traversone dalla destra da parte di Sardu. Nella ripresa è il Verona a partire in maniera più convincente, tanto che al 64' riesce a completare la rimonta. Bella azione di contropiede imbastita da Ledri, la quale scarica per Sardu che a sua volta verticalizza su Peretti: la spizzata della numero 10 gialloblù trova l'inserimento di Croin che batte Valzolgher con il destro. Nell'ultimo minuto dei cinque assegnati dall'arbitro, tuttavia, viene assegnato un calcio di rigore alla formazione di casa - per un tocco di mano da parte di una giocatrice gialloblù - e dal dischetto è Tonelli a realizzare la rete del definitivo 2 a 2.

L'Hellas sale così a quota 9 punti in classifica e domenica, 27 novembre, ospiterà il Napoli al 'Sinergy Stadium', nella gara valida per la 9a giornata di campionato.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

TRENTO-HELLAS VERONA 2-2 (1-1)

Reti: 2' Kuenrath, 4' Ledri, 64' Croin, 95' Tonelli (rig.)

TRENTO FEMMINILE: Valzolgher, Ruaben (dal 78' Lucin), Erlicher (dall'87' Bertamini), Rosa (dal 62' Varrone), Battaglioli, Andersson, Tonelli A., Tonelli L., Gastaldello (dal 62' Chemotti), Kuenrath (dall'87 Torredani), Bielak

A disposizione: Callegari, Settecasi, Tononi, Lenzi

Allenatore: Massimo Spagnolli

HELLAS VERONA WOMEN: Shore, Ledri, Meneghini, Sardu (dall'84' Anghileri), Peretti, Semanova (dal 46' Lotti), Giai (dal 46' Pasini), Vergani, Pecchini (dal 75' Bursi), Bison (dal 63' Croin), Capucci

A disposizione: Keizer, Duerto, Lefebvre, Doneda

Allenatrice: Veronica Brutti

Arbitro: Michele Maccorin (Sez. AIA di Pordenone)

Assistenti: Marco Munitello (Sez. AIA di Gradisca d'Isonzo), Riccardo Bonicelli (Sez. AIA di Bergamo)

NOTE. Ammonite: Gastaldello, Sardu, Croin