Hellas Women, continua l'avventura azzurra di Arrigoni: inizia la fase finale degli Europei Under 19

Prosegue l'avventura azzurra per l'attaccante gialloblù Giorgia Arrigoni.

La giovane calciatrice dell'Hellas Verona Women, dopo aver preso parte al raduno preparatorio con l'Italia Under 19, è stata scelta dal CT Enrico Maria Sbardella anche per la fase finale degli Europei di categoria, in programma in Repubblica Ceca dal 27 giugno al 9 luglio.

Arrigoni e compagne prenderanno parte al girone eliminatorio nel quale affronteranno oggi, lunedì 27 giugno (ore 17.30), la Spagna, giovedì 30 giugno (ore 15) la Francia e domenica 3 luglio (ore 17.30) la Repubblica Ceca. Avversarie di altissimo livello per agguantare un posto alle semifinali, eventualmente in programma mercoledì 6 luglio. Tutte le sfide saranno trasmesse in diretta su Rai Sport e RaiPlay.