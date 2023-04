L'Hellas Verona Women continua la corsa: Anghileri e Pasini firmano il bis sul Cesena

L'Hellas Verona Women corona al meglio il weekend gialloblù, accompagnato dalle vittorie della Prima squadra maschile e della Primavera, battendo 2 a 0 il Cesena.

Venendo alla cronaca, è un primo tempo ricco di occasioni quello del Sinergy Stadium. Al 13' le scaligere sfiorano il vantaggio: Ledri stacca più in alto di tutte sul corner battuto da Peretti, ma Frigotto in volo riesce a deviare la conclusione. Al 20' un'altra chance si delinea con Rognoni, che calcia dal limite dell’area, ma Frigotto in tuffo riesce a respingere il pallone sulla traversa. Dieci minuti più tardi è ancora l'Hellas ad attaccare: traversone di Capucci verso il centro per Anghileri, la numero 11 stacca di testa, ma il pallone sfiora il palo e termina sul fondo. Al 43' il Verona meritatamente sblocca il match: cross dalla destra di Pasini sul secondo palo dove sbuca Anghileri, che con il piattone infila Frigotto e realizza l'1 a 0 per le gialloblù. Nella ripresa le ragazze di Pachera trovano il gol del raddoppio al 53’ con Pasini: servita in verticale nello spazio da Lotti, la numero 17 si presenta a tu-per-tu e con un pallonetto sigla il 2 a 0. Nel finale il Cesena prova ad imbastire alcune azioni pericolose, ma la difesa gialloblù controlla.

Il prossimo impegno dell'Hellas Women sarà quello di domenica 30 aprile (ore 15) quando in trasferta affronterà l'Apulia Trani, match valido per la 26^ giornata della Serie B 2022/23.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

HELLAS VERONA WOMEN - CESENA FEMMINILE 2-0 (1-0)

Reti: 43' Anghileri, 53' Pasini

HELLAS VERONA (4-3-3): Shore; Capucci, Ledri, Meneghini, Pellinghelli; Anghileri, Sardu, Lotti (dall'84' Giai); Rognoni, Peretti (dal 66' Semanova), Pasini (dall'84' Bison)

A disposizione: Keizer, Bursi, Casellato, Quazzico, Croin, Doneda

Allenatore: Matteo Pachera

CESENA (4-3-3): Frigotto; Casadei, Mancuso, Kiamou, Cuciniello; Zanni (dall85' Iriguchi), Mak, Miotto (dal 72' Gidoni); Distefano, Porcarelli, Sechi (dal 12' Alkhovik, dall'88' Ploner)

A disposizione: Serafino, Carlini, Costa, Bizzocchi, Pastore

Allenatore: Michele Ardito

Arbitro: Maksym Frasynyak (Sez. AIA di Gallarate)

Assistenti: Alessandro Rallo (Sez. AIA di Marsala), Giuseppe Lugaro (Sez. AIA di Palermo)