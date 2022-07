Hellas, il ritiro si chiude con la vittoria sulla Virtus. Cioffi: «Due settimane positive. Caprari? Conto su di lui»

Si è conclusa 1 a 0 la gara tra Hellas Verona e Virtus Verona, terza ed ultima amichevole ufficiale del ritiro di Primiero.

Per i gialloblù è andato in rete su calcio di rigore, al 4' del secondo tempo, l'attaccante Roberto Piccoli, che ha portato così il suo score a cinque gol totali nelle tre amichevoli disputate all'Intercomunale di Mezzano.

Così l'allenatore Gabriele Cioffi nella conferenza stampa al termine dell'incontro:

Mister, un bilancio di queste due settimane di ritiro? «Penso siano state due settimane molto positive. Siamo stati molto bene e ci tengo a ringraziare tutta l'organizzazione che ci ha ospitati facendoci sentire come fossimo a casa. I ragazzi hanno lavorato sodo, con impegno, applicazione e dedizione. Sicuramente c'è da ancora molto da lavorare, ma lo faremo con serenità, consapevoli della nostra condizione attuale e di quella alla quale puntiamo. Ora avremo due giorni di riposo e poi riprenderemo a lavorare: l'obiettivo è quello di vedere già dal prossimo allenamento una squadra un po' più sciolta, soprattutto a livello mentale. L'idea di gioco è chiara e appartiene già ai ragazzi, devono solo lasciarsi andare: la sfida per me sarà quella di combinare le diverse caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione con differenti moduli».

A che punto è Caprari? «Gianluca viene da una stagione lunghissima, nella quale dopo la fine del campionato è stato aggregato anche alla Nazionale e ora sta recuperando dai piccoli problemini che ha avuto nell'ultimo mese. Conosciamo tutti le sue qualità: conto su di lui come conto su tutti gli altri».

Anche le altre squadre appartenenti alla fascia del Verona si stanno rinforzando, in particolare il Monza... «È vero, vanno molto forte e credo che lo faranno sempre di più. Noi però siamo concentrati solo sul Verona: pretendiamo molto da noi stessi e vogliamo dimostrare di essere sia belli che competitivi per chi verrà a guardarci».

La ripresa degli allenamenti per il Verona è fissata per domani mattina, martedì 19 luglio, al centro sportivo di Peschiera del Garda: il prossimo appuntamento sarà la sfida internazionale con l'Hoffenheim prevista per sabato, 23 luglio, alla PreZero Arena di Sinsheim.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights del test match:

HELLAS VERONA-VIRTUS VERONA 1-0

Rete: 3' st Piccoli (rig.)

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò (da 30' pt Berardi, da 15' st Chiesa); Cetin (da 1' st Coppola), Dawidowicz (da 23' st Retsos), Ceccherini (da 7' st Amione); Faraoni (da 15' st Terracciano), Tameze (da 15' st Sulemana), Hongla (da 7' st Barak), Ilic, Lazovic (da 1' st Doig); Lasagna (da 15' st Djuric), Piccoli (da 23' st Praszelik)

A disposizione: Boseggia, Bragantini

Allenatore: Gabriele Cioffi

VIRTUS VERONA (3-5-2): Sibi (da 33' st Voltan); Pellacani (da 15' st Leggero), Cella (da 33' st Antolini), Faedo (da 1' st Ruggero); Mazzolo (da 29' st Orlandi), Amadio (da 1' st Santi), Tronchin (da 19' st Donfack), Vesentini (da 13' st Ferrari), Munaretti (da 1' st Begheldo); Danti (da 1' st Bagatti), Sinani (da 13' st Ferrarese)

A disposizione: Giacomel, Gherardi, Daffara, Priore, Turra

Allenatore: Luigi Fresco

Arbitro: Fabio Cevenini (Sez. AIA di Siena)

Assistenti: Tommaso Menolli (Sez. AIA di Rovereto), Giampaolo Scifo (Sez. AIA di Nuoro)