L'Hellas Verona vince sul campo di Salerno 1-2 e si salva

Le reti di Suslov e Folorunsho decidono la gara dell'Arechi e consegnano all'Hellas Verona la matematica salvezza con un turno d'anticipo. Non serve il gol di Maggiore ad evitare ai padroni di casa l'ennesima sconfitta stagionale. Match senza problemi per i ragazzi di Baroni sul campo della Salernitana già retrocessa. I gialloblù conquistano una salvezza storica per come si erano messe le cose dopo il girone d'andata. Dopo il mercato di gennaio, dove la società ha cambiato quasi tutta la squadra, nessuno dava l'Hellas Verona favorito per la salvezza. Baroni, invece, nel girone di ritorno e con una rosa nuova, ha compiuto un vero e proprio capolavoro. Una corsa iniziata a gennaio e conclusa oggi con la vittoria di Salerno. In mezzo anche qualche passo falso, come quello del weekend scorso contro il Torino al Bentegodi.

Per quanto riguarda la gara il Verona domina il primo tempo e trova i gol prima con Suslov, che calcia da fuori nell'angolino e poi con Folorunsho sul finale della prima frazione, dopo l'errore della difesa salentina. Nel secondo tempo la squadra di Baroni contiene, ma subisce gol al 90': dopo una serie di rimpalli in area, conclusione potente di Pierozzi che colpisce il palo interno. Sulla ribattuta Maggiore mette dentro a porta vuota. Il Verona resiste e porta a casa la vittoria che vale la salvezza anticipata.