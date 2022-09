Hellas, Verdi: «La sosta è arrivata a pennello per aiutarci a migliorare. Obiettivi? Voglio farmi comprare»

Simone Verdi, nuovo acquisto dell'Hellas Verona, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport durante la sosta dedicata alle Nazionali.

Queste le principali dichiarazioni del fantasista, che dal suo arrivo in gialloblù sta lavorando nell'ottica di ritrovare la condizione migliore:

«L'impatto è stato buonissimo. C'è un gruppo eccezionale, mi stanno aiutando tutti. Mi sento bene, ho giocato i primi 30 minuti con la Fiorentina e la sosta è arrivata a pennello perché ci ha dato modo di conoscerci meglio e migliorare sotto l'aspetto fisico. Alla ripresa con l'Udinese, una delle squadre più in forma, dovremo trovare il modo per fare punti. È stato un inizio difficile, anche dovuto al calendario. E poi ci sono tanti nuovi, incluso me, che si devono integrare e capire le idee dell'allenatore. Prime impressioni di Cioffi? Buonissime, ha voglia di emergere e ha grandissima grinta. È una persona che crede molto nel lavoro che poi è quello che ti aiuta a raggiungere gli obiettivi. I miei obiettivi? Sono legati a quelli del club. Voglio farmi comprare. Di quanti gol e assist mi accontenterei? Diciamo almeno 5 gol e 5 assist come base, poi spero di farne di più ovviamente».