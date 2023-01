Hellas Verona, in vendita i mini-abbonamenti per le partite contro Lazio e Salernitana

L'Hellas Verona, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato di aver attivato i mini-abbonamenti anche per le prossime due partite interne di Serie A.

Tutti i tifosi, infatti, potranno acquistare un biglietto valido per Hellas Verona-Lazio e Hellas Verona-Salernitana a un prezzo particolarmente conveniente.

I biglietti per le partite contro Lazio e Salernitana, in programma rispettivamente lunedì 6 febbraio (ore 18.30) e lunedì 13 febbraio (ore 18.30), sono acquistabili esclusivamente nei punti vendita Vivaticket e nel sito hellasverona.vivaticket.it dalle ore 11 di ieri, mercoledì 25 gennaio. L'offerta è disponibile nei settori interessati dalla promozione (Poltronissime Est, Poltrone Ovest, Poltrone Est, Tribuna Superiore Ovest, Curva Sud, Poltronissime Sud, Parterre Est), e si ricorda che i tagliandi non sono rimborsabili o cedibili e non saranno acquistabili allo stadio il giorno della gara.