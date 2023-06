Hellas, Veloso suona la carica per lo spareggio: «È la sfida più importante, siamo pronti a mettere in campo tutta la nostra forza»

Miguel Veloso ha parlato in conferenza stampa, insieme a mister Marco Zaffaroni, per presentare la sfida salvezza con lo Spezia in programma domani, domenica 11 giugno, al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Queste le parole del capitano dell'Hellas, riportate sul sito ufficiale della società gialloblù:

Come arrivate a questa partita e che messaggio hai per la gente di Verona?

«È la partita più importante per noi, e dobbiamo innanzitutto ringraziare i tifosi che ci sono sempre stati vicini, anche nei momenti difficili. Noi, come squadra, sappiamo di affrontare un avversario organizzato e dovremo mettere in campo tutta la nostra forza».

Quella di domenica potrebbe essere la tua ultima gara col Verona?

«Mi auguro di no, non dipende da me perché voglio giocare ancora, so cosa posso dare dentro e fuori dal campo. Quello che voglio è il meglio per questo Club, per le persone che ci lavorano e per le opportunità che mi sono state date».

Cosa dirai ai tuoi compagni?

«Penso non ci sia molto da dire, noi abbiamo fatto un girone di ritorno che nessuno si aspettava, anche in mezzo alle difficoltà, tra cui gli infortuni. Tutti i miei compagni sanno che importanza ha questa partita per la Società. Non c’è molto altro da dire, ma c’è da giocare per meritarsi questa salvezza sul campo».

Per un veterano come te questa gara ha un peso emotivo maggiore?

«Non è un peso ma una responsabilità. Ci sono tante motivazioni in ogni singolo giocatore, perché tutti vogliono il bene del Verona, da chi c’era prima a chi è arrivato dopo. Personalmente, sento una responsabilità particolare perché questo Club mi ha dato la possibilità di gioire e crescere assieme a esso».

Come ti senti fisicamente e mentalmente?

«Non ho trovato continuità ultimamente a causa degli infortuni. Queste sono cose che capitano nel nostro mestiere. Ora però mi sento bene, ma quello che voglio è il bene della squadra, non conta il singolo bensì la mentalità del gruppo. Dovremo essere forti mentalmente, dovremo reagire bene alle difficoltà e fare del nostro meglio».