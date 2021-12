Hellas, Veloso fa 600: «Juric mi ha allungato la vita, voglio giocare ancora. Quest'anno siamo più forti»

Miguel Veloso, capitano dell'Hellas, con la partita Verona-Atalanta ha raggiunto quota 600 gare da calciatore, dalle Giovanili del Portogallo a oggi.

Il regista gialloblù, per la terza stagione punto fermo della squadra scaligera, è stato di recente intervistato da La Gazzetta dello Sport. Queste le sue principali dichiarazioni:

«Tre anni fa mi sentivo stanco e disposto a smettere, ma Juric mi ha allungato la vita calcistica e non solo. Devo ringraziare lui, la società e i compagni per come mi hanno accolto. In questi anni poi siamo cresciuti come mentalità e ora ne raccogliamo i frutti. Per quanto posso giocare ancora? Almeno altri due anni, ma più in generale finché sentirò questa competitività dentro di me. Diciamo che mi ritirerò quando non mi arrabbierò più in caso di sconfitta. Con Juric mi sono trovato benissimo: magari ha qualche scatto di rabbia, ma è una persona sincera e rara in questo mondo. È poi anche un bravissimo allenatore e mi sono calato nel suo gioco, così come ora sto facendo con Tudor. Cambiato qualcosa a livello di gioco? Forse manovriamo di più: combattere va bene, ma per segnare serve anche gioco. Il cambio di direzione di quest'anno è stato merito di mister Tudor che ci ha ascoltato e dato motivazioni, ma anche di noi giocatori che abbiamo saputo reagire al brutto inizio di stagione. Più forti degli anni scorsi? Quando sono arrivato la squadra era appena stata promossa, ma il primo anno è stato il più bello perché durante quella stagione che siamo cresciuti e che abbiamo sviluppato la mentalità che ci contraddistingue. Come potenziale, però, effettivamente quest'anno siamo più forti».