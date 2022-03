L'Hellas si gode l'uragano Cholito: Simeone è sempre più da record

È un risveglio da record per Giovanni Simeone.

Dopo dieci gare a secco, l'attaccante dell'Hellas ha realizzato una tripletta decisiva nel derby veneto vinto col Venezia, raggiungendo così numeri e statistiche invidiabili.

Nello specifico, il centravanti è divenuto l'argentino che ha realizzato più reti nei maggiori cinque campionati europei, oltre ad essere il primo calciatore a segnare una marcatura multipla sia nella gara di andata sia in quella di ritorno contro un singolo avversario in questa stagione. Ha inoltre centrato il record personale di gol (15) in una singola annata di massima serie, oltre ad essere il primo giocatore della storia del Verona ad aver segnato tre o più reti in due match differenti dello stesso campionato di Serie A.

Protagonista assoluto nell'ultima gara al Bentegodi, l'ex Cagliari ha parlato così a DAZN al termine dell'incontro:

«Abbiamo fatto una grandissima partita, era molto difficile. Devo fare complimenti a squadra, staff e chi ci supporta: stiamo facendo un grandissimo lavoro. La salvezza era il nostro obiettivo, manca ancora tantissimo, lotteremo in ogni partita. 40 punti non vogliono dire niente, solo che prendiamo molta più forza per continuare a fare bene. Mi serviva il gol più a livello personale, ma per un attaccante non è importante solo il gol, è importante anche aiutare la squadra e dare tutto per i compagni. Si vede dentro il campo l'energia che abbiamo. Il nostro è un gruppo molto bello e mi rende felice perchè mi sembra di giocare qui da tanto tempo. Mi danno tutto e io voglio fare lo stesso. Tudor? Oltre che un grande allenatore, è una persona bravissima con cuore che trasmette qualcosa di più. Dà qualcosa in più ai giocatori».