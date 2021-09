Hellas, prima gioia in Under 21 per Cancellieri: «Riconoscente a Di Francesco per la fiducia»

Debutto in Under 21 da ricordare per Matteo Cancellieri, a segno contro il Lussemburgo nella sfida valida per le Qualificazioni ai prossimi campionati Europei di categoria.

Dopo l'esordio felice con gli Azzurrini, il giovane attaccante dell'Hellas Verona è stato subito intervistato. Il giorno seguente, infatti, al canale mediatico della FIGC ha dichiarato:

«Sono particolarmente contento, anche se la cosa più importante era partire subito con il piede giusto. Siamo ancora all’inizio, lavoriamo soltanto da una settimana, la vittoria contro il Lussemburgo è un punto di partenza. Ha ragione il mister quando dice che dobbiamo migliorare sotto tanti aspetti, ma siamo tutti qui per imparare e per crescere. Io sto facendo un percorso nella mia squadra; sono riconoscente a mister Di Francesco per la fiducia, l'esperienza di Verona mi può essere utile per aumentare l'autostima e le conoscenze».

Alla Gazzetta dello Sport, invece, ha detto:

«Dal punto di vista calcistico, sono maturato, quando arrivi in prima squadra devi farlo. Poi quando inizi un ritiro in prima squadra, fai le prime esperienze in campo, anche subentrando, aumenta la fiducia e l’autostima, ti senti apprezzato, al mister sono riconoscente per quello che stiamo costruendo. Ho sempre giocato esterno, a destra o a sinistra, poi ho fatto anche il trequartista o centravanti, ma sulla fascia mi esprimo al massimo. Ricordo Federico Chiesa? Presto per fare paragoni, ma come caratteristiche sì, mi ispiro a lui».