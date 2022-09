Hellas, le ultime cessioni: via Jocic, Stepinski, Bosilj, Tupta e Amione

Qualche ultimo acquisto in entrata, ma anche diverse cessioni in uscita: prima del gong della fine del mercato l'Hellas Verona si è mosso in concreto per piazzare tutti quei giocatori che non facevano più parte del progetto.

Tornando indietro all'inizio di questa settimana, il primo a lasciare è stato Bogdan Jocic, 21enne centrocampista serbo, che ha rinnovato fino al 2024 prima di trasferirsi al FK Vozdovac a titolo temporaneo con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni.

È stato poi il turno degli attaccanti David Flakus Bosilj, in prestito con diritto di riscatto al NK Bravo, Mariusz Stepinski, a titolo definitivo all'AS Aris Limassol FC, e Lubomir Tupta, a titolo definitivo al Pescara.

L'ultima operazione, che ha portato Fabio Depaoli in gialloblù, ha riguardato il difensore Bruno Amione, accasatosi alla Sampdoria a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023.