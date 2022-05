Hellas, definita l'ultima giornata: Lazio-Verona si gioca sabato 21 maggio alle 20.45

La Lega Serie A ha comunicato data e orario della 38^ e ultima giornata della Serie A TIM 2021/22: l'Hellas Verona affronterà la Lazio in trasferta sabato 21 maggio alle ore 20.45.

Per quanto riguarda le altre squadre, aprirà il turno l'anticipo Torino-Roma di venerdì 20, disposto per permettere ai giallorossi di preparare al meglio la finale di Conference League. Genoa-Bologna inaugurerà il sabato, mentre la sera scenderanno in campo in contemporanea la Fiorentina con la Juventus e l'Atalanta con l'Empoli (oltre alla Lazio col Verona) per aggiudicarsi i posti in Europa. Domenica 22 aprirà il programma Spezia-Napoli e poi si entrerà nel vivo alle 18 con Milan e Inter in lotta con Sassuolo e Sampdoria per la conquista dello Scudetto. In chiusura, alle 21, Cagliari e Salernitana affronteranno Venezia e Udinese per giocarsi la salvezza.

Questo il riepilogo della partita dell'Hellas:

38ª GIORNATA

Lazio - Hellas Verona (sabato 21 maggio, ore 20.45) - DAZN