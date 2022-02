Ufficiale: Hellas Verona, Rüegg saluta e va al Lugano

L'esterno elvetico, inizialmente deciso a restare, ha accettato il trasferimento in Svizzera: in una stagione e mezza ha collezionato 9 presenze complessive in maglia gialloblù, di cui 7 in Serie A e 2 in Coppa Italia