Ufficiale: D'Amico lascia l'Hellas Verona

Attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale, l'Hellas Verona ha annunciato la separazione con l'ormai ex ds Tony D'Amico.

Questo il comunicato diffuso dalla società scaligera, che ha voluto salutare con affetto il dirigente, da sei anni all'interno dell'ambiente gialloblù:

«Hellas Verona FC comunica l'interruzione consensuale del rapporto professionale con il Direttore Sportivo Tony D'Amico dopo sei anni di intensa e proficua collaborazione, nel contesto della quale Tony D'Amico è stato dapprima Responsabile Scouting e poi – appunto – Direttore Sportivo del Club, incarico – quest'ultimo – ricoperto nelle ultime quattro stagioni.

Il Presidente Maurizio Setti, in primis, e tutto Hellas Verona FC ringraziano sentitamente il Direttore Tony D'Amico per aver messo a disposizione del Club non solo le sue grandi capacità e competenze, ma anche un'encomiabile dedizione al lavoro volta dapprima alla crescita e poi al consolidamento dell'area sportiva.

Il Direttore Tony D'Amico esprime profonda gratitudine a tutto il Club, ma in modo particolare al Presidente Maurizio Setti per la fiducia che gli è stata riconosciuta e per la grande opportunità che gli è stata concessa di operare con crescente autonomia e in armoniosa simbiosi con la proprietà per il bene del Club, cui augura le migliori fortune e soddisfazioni per il futuro».