Hellas Verona - Udinese, le probabili formazioni | Faraoni, Ilic e Coppola rimangono ai box

Una sosta Nazionali arrivata nel momento giusto: questo il pensiero del mister dell'Hellas, Gabriele Cioffi, rispecchiato poi anche nelle dichiarazioni di diversi altri giocatori. Dopo le ultime uscite, i gialloblù avevano evidente necessità di ritrovarsi e riorganizzarsi in vista dei prossimi cruciali impegni di campionato, a partire dal primo in programma nel posticipo di domani, lunedì 3 ottobre, al Bentegodi contro l'Udinese. La pausa è stata interpretata come la perfetta occasione per ricaricare al meglio le batterie, già un po' scariche, oltre a dare la possibilità ai nuovi ingressi di incrementare la loro condizione fisica e integrarsi ancora di più all'interno dell'ambiente. Tra questi spicca sicuramente Simone Verdi: è lui il profilo che, d'ora in avanti, potrà dare un'iniezione decisiva di qualità nella fase offensiva scaligera, apparsa di recente opaca e con poche idee. Fischio d'inizio in programma alle ore 20.45.

I PRECEDENTI - Il Verona è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei sfide di Serie A contro l'Udinese (2 vittorie e 3 pareggi), dopo che era stato sconfitto in quattro dei cinque precedenti (1 pareggio). La squadra bianconera ha vinto tutte le ultime tre partite in cui ha affrontato l'Hellas in campionato con più punti in classifica a inizio giornata: la più recente di queste sfide è stata il 13 maggio 2018, 1 a 0 con un gol di Antonín Barák. La formazione scaligera ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre gare casalinghe di Serie A contro i friulani.

QUI HELLAS VERONA - L'infortunio di Coppola limita le soluzioni in difesa: Cioffi potrebbe riproporre Hien nel terzetto arretrato con Günter e Ceccherini, ma resta viva anche l'opzione Dawidowicz. A centrocampo ancora fuori Faraoni, quindi dentro Depaoli, mentre Veloso prende il posto dell'acciaccato Ilic. A sinistra Lazovic parte avanti su Doig, rientrato pochi giorni fa dagli impegni con la Scozia. Probabile esordio dal primo minuto per Verdi, in pole per affiancare Hrustic a supporto dell'unica punta Henry. Così il tecnico nella conferenza stampa dell'anti-vigilia: «La sosta? Sono state due settimane dove i ragazzi hanno lavorato molto bene: la sosta ci è servita per ritrovarci e per ripartire con entusiasmo e applicazione. Più che sull'aspetto della tenuta fisica abbiamo lavorato sullo sviluppo del nostro gioco, per cercare di diventare più imprevedibili per i nostri avversari. Che partita sarà contro l'Udinese? Senza dubbio sono una squadra molto forte, ma lo erano già l'anno scorso. Quest'anno si sono migliorati ancora di più, alzando il loro livello e costruendo una rosa di qualità ancora maggiore. Formazione? Tranne qualche piccolo dubbio ho già le idee chiare. Dovremo fare a meno di Ilic, che ha avuto un problema in Nazionale come Coppola, e di Faraoni, che non è ancora al meglio. Davide per noi è un giocatore molto importante, lo aspettiamo per recuperarlo al 100%. Rammarico per non essere rimasto a Udine? Sinceramente non ci ho mai pensato. Io credo nella scelta che ho fatto quest'estate, sono felice di essere a Verona e di lavorare ogni giorno con la squadra per raggiungere insieme il nostro obiettivo. Sono felice per quello che sta facendo l'Udinese, ma la mia scelta è stata una scelta convinta perciò non ho nessun rimpianto».

QUI UDINESE - Mister Sottil sembra aver trovato la quadra per la sua squadra, che sta vivendo un ottimo periodo di forma. Tutti a disposizione tra le fila dei bianconeri, con al massimo qualche piccolo dubbio per chi ha giocato di più in nazionale. In porta così Silvestri nel classico 3-5-2, difesa composta da Becao, Bijol e Nehuen Perez. Sulle fasce Udogie e Pereyra, in mezzo al campo Makengo, Walace e Lovric. Davanti coppia d’attacco formata da Deulofeu e Beto.

ARBITRO - Daniele Minelli di Varese

Le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Günter, Ceccherini; Depaoli, Veloso, Tameze, Lazovic; Hrustic, Verdi; Henry

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto