Hellas Verona - Udinese, le probabili formazioni | Tudor recupera Faraoni e Caprari

Dopo la sconfitta contro la Juventus, l'Hellas Verona si presenta al Bentegodi pieno di motivazioni.

Nella squadra di Tudor sono rientrati tre titolarissimi: si tratta dei recuperati Faraoni e Caprari, oltre a Simeone di ritorno dalla squalifica. Non si vedranno invece Pandur, operato alla spalla, e nemmeno Kalinic, passato alll'Hajduk dopo aver rescisso il contratto. Di fronte agli scaligeri ci sarà l'Udinese di Cioffi, schierata in campo con titolari gli ex Silvestri e Udogie. Uno scontro diretto tra due squadre vicine in classifica, in lotta per conquistare la salvezza il prima possibile. Fischio d'inizio previsto per le ore 15 di domani, domenica 13 febbraio.

I PRECEDENTI - L'Udinese ha perso soltanto una delle ultime 10 sfide di Serie A contro il Verona, tenendo la porta inviolata in 7 di queste. L'Hellas, d'altra parte, ha perso soltanto 2 delle 17 partite interne disputate contro i bianconeri in Serie A, nel 2015 e nel 2018; completano il quadro 8 successi degli scaligeri e 7 pareggi.

QUI HELLAS VERONA - Mister Tudor potrà contare di nuovo su Faraoni e Caprari, entrambi disponibili dopo i problemi fisici rimediati prima della partita contro la Juventus. A disposizione anche Simeone, rientrato dal turno di squalifica. La formazione dovrebbe essere quella tipo: solita difesa con Casale, Ceccherini e Günter davanti a Montipò. Sulle corsie Lazovic e il ristabilito Faraoni (con Depaoli pronto a riprenderne il posto in caso non fosse ancora al meglio), in mediana Tameze sempre in ballottaggio con Ilic per affiancare capitan Veloso. Con Barak e Simeone, potrebbe rivedersi subito titolare Caprari, anche se eventualmente rimane viva l'opzione Lasagna. Così il tecnico croato in conferenza stampa: «Che gara ci aspetta? L'Udinese ha un sistema di gioco consolidato da diversi anni e Cioffi è andato intelligentemente nel solco della continuità: servirà una partita attenta, nella quale concedere poco o niente ai nostri avversari. Difendono con molti uomini, aspettando gli errori degli avversari, per poi ripartire e provare a pungere. Le palle inattive fra i punti di forza dell'Udinese? E' una squadra con grande fisicità e ci siamo preparati anche su questo aspetto, così come su tutti quelli che abitualmente curiamo nella preparazione di una gara. Come sta la squadra? Caprari e Faraoni si sono allenati in gruppo nelle ultime due sedute e sono fra i convocati: vedremo se e quanto impiegarli domani. Frabotta? Si è allenato con la squadra, ma contro l'Udinese non ci sarà ancora. E' però quasi pronto per tornare a disposizione e da lui mi aspetto un contributo importante in questo finale di stagione. Simeone? Ha fatto cose straordinarie sin qui e sono contento rientri dopo la squalifica. E' molto motivato e deve pensare solo a dare il massimo, come fa sempre. Cancellieri? Finora ha trovato meno spazio, ma è un giovane di prospettiva che può e deve crescere ancora molto. Quando una squadra fa bene, non è facile trovare spazio: dovrà essere bravo a sfruttare le occasioni che gli verranno concesse. Praszelik? E' un'opzione per domani, così come Bessa e Caprari. Retsos? Come Praszelik deve ancora recepire appieno la nostra mentalità di lavoro. Ma siamo per entrambi sulla buona strada: stanno crescendo giorno dopo giorno».

QUI UDINESE - Il tecnico bianconero, Cioffi, si è soffermato anche sull'avversario nel corso della sua conferenza stampa: «Il Verona arriva da una bella partita giocata contro la Juve e ha giocato molto bene in rimonta contro il Bologna. Tudor e i suoi ragazzi stanno facendo un grande lavoro e se hanno 33 punti in classifica non è un caso, perché sono meritati». Un paio di ballottaggi per i friulani: rispetto alla formazione vista contro il Torino, non ci sarà sicuramente lo squalificato Arslan. In porta l'ex Silvestri, in difesa con Becao può essere confermato Pablo Marì; per il terzo slot si giocano una maglia Zeegelaar e Nehuen Perez. Sulle fasce Udogie e Molina, in mezzo Walace in cabina di regia. Mezzali Jajalo e Makengo. In attacco a supportare Beto è pronto Deulofeu, che ha scontato la squalifica.

ARBITRO - Andrea Colombo di Como

Le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Caprari, Barak; Simeone.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Zeegelaar; Molina, Jajalo, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto.