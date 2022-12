L'Hellas Verona ha scelto il "tutor" di Bocchetti: Zaffaroni è il nuovo allenatore gialloblù

L'Hellas Verona, con un comunicato apparso sui propri canali, ha annunciato di aver affidato la conduzione tecnica della squadra a mister Marco Zaffaroni. Nato a Milano il 20 gennaio 1969, la scorsa stagione è stato alla guida del Cosenza fino all'esonero e, in precedenza, era stato scelto dal Chievo prima della mancata iscrizione al campionato.

Zaffaroni sarà affiancato dall'attuale mister Salvatore Bocchetti, al momento sprovvisto della necessaria licenza Uefa Pro. Lo staff sarà poi completato dal collaboratore tecnico Luigi Pagliuca, i preparatori atletici Marcello Iaia e Riccardo Ragnacci, il preparatore dei portieri Massimo Cataldi e il match analyst Guido Didona.

Queste le prime parole di mister Zaffaroni:

«Ringrazio il presidente Maurizio Setti, il responsabile area tecnica Francesco Marroccu e il direttore sportivo Sean Sogliano per la fiducia che mi hanno dimostrato. Sono orgoglioso per l'incarico ricevuto e consapevole delle difficoltà che tutti insieme dovremo affrontare e superare, per provare a risalire in classifica. Concentrerò tutte le mie forze e le mie energie al campo insieme a mister Bocchetti, a tutto lo staff e ai giocatori. Questa lunga pausa di campionato ci permetterà di conoscerci bene e lavorare al meglio, per farci trovare pronti alla ripresa del campionato, mercoledì 4 gennaio».