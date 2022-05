Hellas Verona, Tudor vince la Briglia d'Oro 2022

È Igor Tudor il vincitore della Briglia d'Oro 2022.

In seguito a una votazione unanime del suo Consiglio direttivo, la sezione senese dell'AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio), con il suo presidente Romano Perini, ha deciso di premiare l'allenatore croato che peraltro può vantare anche un passato da giocatore della Robur.

Il riconoscimento è stato assegnato, negli anni, ad allenatori come Dionisi, Semplici, Ballardini, Ranieri, Di Francesco, Pioli, Zeman, Montella, Allegri, Rossi, Ventura, Gasperini, Cuccureddu, Beretta, Ulivieri, Spalletti e Papadopulo. Tudor sarà premiato per l'ottimo campionato che lo ha visto chiudere ad un passo dalla qualificazione ad un posto per l'Europa.

La data dell'evento, che si terrà a Siena nel mese di giugno o entro le prime due settimane di luglio, sarà comunicata ufficialmente nei prossimi giorni. La Briglia d'Oro 2022 si terrà presso l'elegante location che ormai da molti anni ospita la manifestazione, l'Hotel Garden di Siena.