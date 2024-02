L'Hellas Verona trova il vantaggio, ma poi perde a Napoli 2-1

L'Hellas Verona cade a Napoli 2-1 dopo aver trovato il gol del vantaggio con Coppola. L'ex Ngonge e Kvaratskhelia ribaltano la gara e consegnano tre punti ai partenopei. La squadra di Baroni perde, ma gioca un buon incontro, soprattutto nella ripresa.

In cronaca. Al 9' Folorunsho prova la conclusione dalla trequarti, ma la palla termina fuori. Un minuto dopo Kvaratskhelia prova il sinistro, ottimo intervento di Montipò che mette in angolo. Al 13' corner battuto dal Napoli, palla respinta fuori dove arriva Kvaratskhelia che batte al volo con il destro, l'estremo difensore del Verona blocca con il braccio destro. Parata decisiva e molto bella del portiere gialloblù. Al 16' Politano prova il tiro dal limite dell'area, palla fuori, con Montipò in copertura. Al 42' contropiede del Verona che si conclude con un colpo di tacco in area da parte di Folorunsho, che finisce sul fondo. Tre minuti dopo Lazovic in contropiede cerca il tiro a giro con il destro, palla fuori. Nel terzo minuto di recupero occasione per il Napoli: corner di Mario Rui verso il centro, sponda di Rrahmani per Simeone che la sfiora da buona posizione: la sfera termina sul fondo. Finisce il primo tempo 0-0.

Inizia la ripresa e dopo due minuti l'Hellas Verona sfiora il vantaggio: cross di Duda verso il secondo palo e colpo al volo di Coppola, palla di poco fuori. Al 3' Gollini dice di no ad un tiro con il destro di Lazovic. Sessanta secondi dopo colpo di testa di Cabal sul secondo palo e sfera che esce di poco. Al 10' Montipò risponde a Simeone e respinge con il corpo un tiro molto pericoloso. Al 12' rovesciata di Folorunsho e palla fuori di poco. Due minuti dopo Kvaratskhelia entra ancora una volta in area dalla sinistra, poi calcia con il mancino ad incrociare, ma manca il bersaglio. Al 27' Hellas Verona in vantaggio: punizione di Suslov verso il centro dell'area dove Coppola stacca sopra Mazzocchi e di spalla batte Gollini. Al 32' straordinario doppio intervento di Montipò che prima salva con il corpo su Mazzocchi lanciato a rete e poi si supera su Lindstrom alzando con i guantoni in angolo. Passano due minuti e il Napoli pareggia: Mazzocchi serve Lindstrom in area, il quale serve un assist perfetto per Ngonge che con il sinistro la mette in rete, favorito anche da una deviazione di Dawidowicz. È il gol dell'ex, ceduto nel mercato invernale dal Verona alla squadra partenopea. Al 38' contropiede dei partenopei con Simeone che colpisce prima contro Montipò, poi prova un pallonetto che termina alto sulla traversa. A tre minuti dal termine dei minuti regolamentari il Napoli passa in vantaggio: Kvaratskhelia dal limite dell'area lascia partire un destro a giro verso l'incrocio con palla che non lascia scampo all'estremo difensore gialloblù. Il Verona ci prova nei minuti di recupero, ma non riesce a trovare il gol del pari. Finisce 2-1 per il Napoli, che vince in rimonta una gara complicata. Buona prestazione per i ragazzi di Baroni, ma non basta.