Hellas Verona-Torino: le probabili formazioni

Gara fondamentale in chiave salvezza per l'Hellas Verona, che alle ore 15, affronterà al Bentegodi il Torino. Mister Baroni ritroverà Cabal, ma dovrà fare a meno dello squalificato Folorunsho. L'ultimo successo casalingo per i gialloblù contro il Torino è datato 25 febbraio 2018: 2-1 grazie a una doppietta di Valoti; in rete per i granata Niang. Lo 0-0 è il punteggio più frequente negli incroci di Serie A tra Hellas Verona e Torino, risultato di 12 partite, compresa quella dell’andata.

Le probabili formazioni:

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Cabal; Serdar, Duda; Noslin, Suslov, Lazovic; Bonazzoli. All. Baroni

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic, Tameze, Buongiorno, Masina, Rodriguez, Bellanova, Ilic, Linetty; Ricci; Okereke, Sanabria. All. Juric.