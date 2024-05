Hellas Verona-Torino: la squadra granata sbanca il Bentegodi 2-1

L'Hellas Verona perde in casa 2-1 contro il Torino e spreca una grande possibilità di allungo rispetto alle contendenti alla salvezza. La squadra gialloblù passa in vantaggio nella ripresa, ma poi si fa rimontare e superare in otto minuti. Il Torino trova il pari con il primo tiro effettuato nella ripresa e subito dopo la rete del successo. La squadra di Baroni sul finale reagisce, ma è troppo tardi. Speranze salvezza ancora aperte, ma grande occasione persa per allungare. Per quanto visto nel secondo tempo il Verona avrebbe meritato almeno il pari e anche quello sarebbe stato stretto.

In cronaca.

Al 25' colpo di testa di Noslin troppo debole e centrale para Milinkovic-Savic. Al 29' calcio d'angolo per il Torino e colpo di testa di Zapata con sfera alta oltre la traversa. Al 41' Serdar vince un rimpallo in area e prova la conclusione, palla alta. Finisce il primo tempo davvero con poche palle gol.

Inizia la ripresa e dopo un minuto conclusione potente di Noslin, Milinkovic-Savic respinge in corner. Poco dopo ci prova Lazovic di testa, ma non riesce a colpire bene il pallone. Al 19' Noslin appoggia per Suslov che batte con il sinistro, ma mette fuori. Al 22' gol dell' Hellas Verona: perde palla Tameze, Serdar entra in area e serve a Swiderski che mette dentro sul primo palo. Al 28' i gialloblù sfiorano il raddoppio: Milinkovic-Savic esce male, Coppola di testa non inquadra la porta. Poco dopo l'estremo difensore granata evita il 2-0 dopo una conclusione di Suslov. Al. 32' pareggio del Torino: cross di Lazaro, Pellegri non ci arriva, Savva colpisce e batte Montipò per il suo primo gol in Serie A al debutto. Al 34' destro potente di Ricci, Montipo' devia in corner. Subito dopo Pellegri colpisce di testa, ma non inquadra la porta. Al 38' vantaggio del Torino: Pellegri, da posizione laterale, supera l'estremo difensore gialloblù con un destro che batte due volte sul palo prima di terminare in rete. Al 43' destro di Duda, Milinkovic-Savic respinge su Swiderski che di testa manca la porta per centimetri. Al 45' gol annullato al Verona: Henry stacca di testa e insacca, ma secondo il direttore di gara spinge Dellavalle commettendo fallo. Assedio dei padroni di casa che non trovano il gol del pari. Dopo cinque minuti di recupero il Verona si arrende e perde in casa 2-1 in una gara assurda. Dopo il fischio finale espulso Henry per proteste.