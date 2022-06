L'Hellas organizza "The night", la notte gialloblù: al Palasport la presentazione di maglie e abbonamenti

L'Hellas Verona lancia "The night", la speciale serata dedicata a tutti i tifosi gialloblù.

L'evento, organizzato per mercoledì 29 giugno alle ore 21, si terrà al Palazzetto dello Sport, situato in piazzale Atleti Azzurri d'Italia. Sarà un momento di condivisione per tutti i sostenitori, che potranno scoprire dal vivo sia la prima maglia da gioco della prossima stagione, vale a dire l'Home Kit 2022/23, sia la campagna abbonamenti, in vista della Serie A che prenderà il via dal prossimo 14 agosto. Presente per l'occasione anche una delegazione di giocatori della Prima Squadra, pochi giorni prima del trasferimento a Primiero San Martino di Castrozza, sede del ritiro estivo degli scaligeri.

L'ingresso sarà gratuito e previa prenotazione, che si potrà effettuare nei prossimi giorni direttamente sul sito ufficiale www.hellasverona.it.