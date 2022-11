Hellas Verona, Terracciano per la prima volta con gli Azzurrini dell'Under 21

Nuovo traguardo raggiunto da Filippo Terracciano, giovane esterno dell'Hellas Verona, che ha ricevuto la prima convocazione in carriera da parte dell'Under 21 azzurra.

Il numero 24 gialloblù, già convocato dall'Italia Under 20 per i prossimi impegni in Élite League U20 contro Romania e Repubblica Ceca, è stato selezionato dal CT Paolo Nicolato per prendere parte al ritiro preparatorio all'amichevole contro la Germania prevista sabato, 19 novembre, alle ore 17.30 allo stadio 'Del Conero' di Ancona.

Dopo l'esordio con l'Under 18 azzurra del giugno 2021 contro la Germania - match terminato 3-1 in favore dell'Italia e nel quale Terracciano servì l'assist del 2-0 a Baldanzi - l'esterno scaligero ha collezionato finora altre nove presenze con la maglia azzurra, tutte agli ordini del CT Carmine Nunziata, distribuite tra match giocati con l'Under 19 e con l'Under 20 dell'Italia.