Hellas, Tameze eletto Cuore Gialloblù 2021/22

Va ad Adrien Tameze il titolo di Cuore Gialloblù della stagione 2021/22.

Il mediano gialloblù, vincitore dell'ultima tappa, è stato il più votato nel sondaggio che da cinque stagioni permette ai tifosi di eleggere, tramite i voti nelle Instagram Stories del Verona, il calciatore dell'Hellas che più si è distinto in ogni singola gara.

Scelto come migliore dei suoi al termine del match contro il Torino, 37^ giornata della Serie A 2021/22 ed ultima sfida casalinga al 'Bentegodi' del campionato, Tameze ha conquistato il settimo successo in stagione, il secondo consecutivo. Grazie a questi tre punti, il numero 61 scaligero si è portato a quota 39, staccando Gianluca Caprari di cinque lunghezze e Giovanni Simeone di sei, rispettivamente secondo e terzo classificato.

Una stagione da incorniciare quella del centrocampista francese naturalizzato camerunese, fatta di grande sacrificio e corsa in fase difensiva, ma anche di gol e sostanza in quella offensiva. Ad una giornata dal termine del campionato, Tameze è uno dei soli tre giocatori di movimento di tutta la Serie A ad aver disputato tutte le partite a disposizione sinora. 2527' di gioco nei quali ha siglato quattro gol e realizzato due assist: mai aveva segnato così tanto in una singola annata in carriera.

Hanno raccolto punti, in questa tappa conclusiva della stagione, anche Lorenzo Montipò e Pawel Dawidowicz; appena fuori dalla zona punti, Gianluca Caprari e Ivan Ilic.