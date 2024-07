Hellas Verona: subito due grandi sfide al Bentegodi

Nella giornata odierna è stato stilato il calendario del campionato di Serie A per la stagione 2024-25. Partenza difficile per l'Hellas Verona che nelle prime due giornate dovrà affrontare prima il Napoli e poi la Juventus. Entrambe le gare si disputetanno allo stadio Bentegodi. Il primo appuntamento fuori casa sarà a settembre sul campo del Genoa, seguito dalla trasferta di Roma contro la Lazio. Avvio sicuramente non facile per la squadra veronese, che nel giro di poche settimane dovrà affrontare tre grandi formazioni.

CALENDARIO COMPLETO

1ª GIORNATA, 19 agosto, VERONA-NAPOLI

2ª GIORNATA, 25 agosto, VERONA-JUVENTUS

3ª GIORNATA, 1 settembre, GENOA-VERONA

4ª GIORNATA, 15 settembre, LAZIO-VERONA

5ª GIORNATA, 22 settembre, VERONA-TORINO

6ª GIORNATA, 29 settembre, COMO-VERONA

7ª GIORNATA, 6 ottobre, VERONA-VENEZIA

8ª GIORNATA, 20 ottobre, VERONA-MONZA

9ª GIORNATA, 27 ottobre, ATALANTA-VERONA

10ª GIORNATA, 30 ottobre, LECCE-VERONA

11ª GIORNATA, 3 novembre, VERONA-ROMA

12ª GIORNATA, 10 novembre, FIORENTINA-VERONA

13ª GIORNATA, 24 novembre, VERONA-INTER

14ª GIORNATA, 1 dicembre, CAGLIARI-VERONA

15ª GIORNATA, 8 dicembre, VERONA-EMPOLI

16ª GIORNATA, 15 dicembre, PARMA-VERONA

17ª GIORNATA, 22 dicembre, VERONA-MILAN

18ª GIORNATA, 29 dicembre, BOLOGNA-VERONA

19ª GIORNATA, 5 gennaio, VERONA-UDINESE

20ª GIORNATA, 12 gennaio, NAPOLI-VERONA

21ª GIORNATA, 19 gennaio, VERONA-LAZIO

22ª GIORNATA, 26 gennaio, VENEZIA-VERONA

23ª GIORNATA, 2 febbraio, MONZA-VERONA

24ª GIORNATA, 9 febbraio, VERONA-ATALANTA

25ª GIORNATA, 16 febbraio, MILAN-VERONA

26ª GIORNATA, 23 febbraio, VERONA-FIORENTINA

27ª GIORNATA, 2 marzo, JUVENTUS-VERONA

28ª GIORNATA, 9 marzo, VERONA-BOLOGNA

29ª GIORNATA, 16 marzo, UDINESE-VERONA

30ª GIORNATA, 30 marzo, VERONA-PARMA

31ª GIORNATA, 6 aprile, TORINO-VERONA

32ª GIORNATA, 13 aprile, VERONA-GENOA

33ª GIORNATA, 20 aprile, ROMA-VERONA

34ª GIORNATA, 27 aprile, VERONA-CAGLIARI

35ª GIORNATA, 4 maggio, INTER-VERONA

36ª GIORNATA, 11 maggio, VERONA-LECCE

37ª GIORNATA, 18 maggio, VERONA-COMO

38ª GIORNATA, 25 maggio, EMPOLI-VERONA