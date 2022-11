Hellas, la striscia negativa si allunga a nove. Furia Bocchetti: «L'arbitro ha deciso di non indirizzare dalla nostra parte»

Amareggiato, ma anche furioso, il mister gialloblù Bocchetti al termine della partita.

Troppi, a suo avviso (e non solo dal suo punto di vista) gli episodi contro questo Hellas, che con la sconfitta maturata contro la Juventus al Bentegodi incappa così nel nono ko consecutivo. Una striscia negativa pesante che, tuttavia, nelle ultime gare è stata anche condizionata da alcune decisioni arbitrali quantomeno dubbie. Una di queste riguarda il fallo di mano di Danilo in area, non ravvisato dal direttore di gara Di Bello, circostanza che ha fatto molto discutere. Ad aggiungersi a questo, poi, un altro penalty inizialmente concesso e poi negato per un intervento a gamba tesa di Bonucci su Verdi, con il Var a mettere lo zampino nella decisione del fischietto pugliese. Ecco che allora alla fine il tabellino recita 0 a 1 per la Vecchia Signora, a segno con lo squillo di Kean intorno all'ora di gioco.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico napoletano al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club di via Olanda:

Mister, i suoi ragazzi questa sera hanno dato tutto ma è evidente che ci sia stato un episodio che l'ha decisa... «Mi sembra chiarissimo, l'episodio è chiave e l'arbitro ha deciso di non indirizzare dalla nostra parte. Stasera c'era un fallo di mano in area e non so perché non ci abbiano dato il rigore, ci stanno danneggiando. Sono stato zitto fin troppo, ora voglio parlare: sono tre partite che subiamo decisioni un po' così. A Monza un fallo al massimo da giallo ci ha lasciato in dieci quasi subito, con la Juve un mani clamoroso in area e… niente. Poi due giocatori vanno con la gamba alta entrambi, Di Bello fischia rigore e il Var ce lo toglie. Ma che siamo gli zimbelli di tutti qua? Ho fatto il difensore per una vita e mi hanno sempre insegnato a tenere le mani dietro. Qui invece uno fa il portiere e non è rigore. Ditemi voi: Danilo ha il braccio largo, aumenta il volume corporeo… Parlare con gli arbitri non serve, tanto la girano sempre come vogliono loro».

Questi episodi influenzano inevitabilmente il morale e di conseguenza le prestazioni della tua squadra... «Assolutamente sì. A me spiace principalmente per i ragazzi perché danno sempre tutto in campo, parlo del cuore e dell'anima. Quindi sì, il morale ne risente eccome proprio perché, guarda caso, questi episodi capitano sempre contro di noi».

Questa rabbia sarà da portare tutta domenica contro Lo Spezia... «Adesso dobbiamo ricaricare le energie, mentali e fisiche, e fare una bellissima gara domenica perché non meritiamo questa classifica. Noi ce la faremo».