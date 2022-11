L'Hellas sprofonda a Monza, Bocchetti: «Noi danneggiati, adesso due finali». E Marroccu chiede scusa ai tifosi

Nessun segnale di ripresa per l'Hellas, a terra dopo la sconfitta rimediata sul campo del Monza.

All'U-Power Stadium i gialloblù incassano l'ottavo ko consecutivo, record in negativo mai registrato prima in Serie A. Un match deciso dai due gol di Carlos Augusto e Colpani, siglati nel corso della ripresa, ma soprattutto dall'episodio chiave dell'espulsione di Magnani, che ha lasciato la squadra di Bocchetti ancora una volta in inferiorità numerica nel corso della prima frazione di gioco.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico napoletano al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club di via Olanda:

Una partita equilibrata fino all'espulsione...Come sono stati l'approccio e l'episodio al 26'? «Io sono contento di come hanno iniziato i ragazzi, a parte quando dopo 30 secondi hanno concesso un'occasione. Quell'episodio ci ha danneggiato perché comunque avevamo preso campo e creato qualche occasione. Peccato per il dopo perché, per la seconda volta consecutiva, siamo rimasti in dieci e tutto è andato in salita».

A livello mentale sarà la settimana più difficile, come lavorerai con i tuoi giocatori sull'aspetto mentale? «Adesso è importante non perdere di vista l'obiettivo perché comunque siamo a quattro punti dalla salvezza. Continuiamo su questa strada, lavorando e magari prendendo qualche punto già a partire da giovedì».

Juventus e Spezia, due finali da affrontare tra giovedì e domenica: l'obiettivo è quello di smuovere la classifica prima della pausa... «Sì, per noi adesso queste sono due finali. Bisogna fare di tutto per portare a casa punti fondamentali per poter lavorare duramente a dicembre».

A fine partita è intervenuto anche il direttore sportivo Francesco Marroccu, che ha voluto chiedere scusa ai tifosi per la sconfitta e, più in generale, per tutta la situazione. Queste le parole del dirigente, anch'esse riportate sul sito ufficiale della società scaligera:

Come si può uscire da questo momento difficile? «Innanzitutto voglio scusarmi con i tifosi che anche sabato, alla vigilia della gara, sono venuti a supportarci. Oggi non abbiamo risposto in maniera consona sul campo. L'obiettivo ora è recuperare alcuni squalificati e infortunati e affrontare le prossime due partite, prima della sosta, col massimo dell'impegno e per cercare di fare più punti possibili. Durante la pausa per il Mondiale, e poi col mercato, cercheremo di rimettere a posto una situazione a cui dobbiamo porre rimedio».

Ora servirà continuare a lavorare... «Le prossime due sfide, contro Juventus e Spezia, mettono in palio altri 6 punti e noi dovremo viverle come due opportunità che il campionato ci offre prima della sosta. Solo attraverso il lavoro e l'unità di intenti potremo uscire da questa situazione».