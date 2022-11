Hellas Verona - Spezia, le probabili formazioni | Torna Henry al centro dell'attacco gialloblù

Ultima giornata di Serie A prima della sosta dedicata ai Mondiali, e dunque ultima chance dell'anno che l'Hellas ha per provare a interrompere la sanguinosa serie di nove sconfitte consecutive.

Al Bentegodi è terza partita nel giro di una settimana, con di fronte uno Spezia dalle stesse motivazioni dei gialloblù: uno scontro diretto fondamentale per entrambe le formazioni, desiderose di conquistare quei punti che tanto farebbero bene alla classifica. Mister Bocchetti riflette sulla formazione migliore, consapevole dell'importanza della sfida: tra i convocati scaligeri torna Hrustic, così come Ilic, già a disposizione nell'ultimo match contro la Juventus. Per il resto, non si escludono sorprese nell'undici iniziale: appuntamento dunque alle ore 15 di domani, domenica 13 novembre.

I PRECEDENTI - Il Verona è imbattuto contro lo Spezia in Serie A grazie a tre successi e un pareggio: in queste sfide, i veneti hanno realizzato otto gol, subendone soltanto due (tenendo due volte la porta inviolata). L'unico punto che lo Spezia è riuscito a raccogliere nelle quattro partite di Serie A contro il Verona è arrivato proprio al Bentegodi, nell'1-1 del 1° maggio 2021: rete di Eddie Salcedo per i gialloblù e di Riccardo Saponara per i liguri.

QUI HELLAS VERONA - Dopo il turnover optato contro la Juventus, mister Bocchetti dovrebbe tornare ad affidarsi allo schieramento standard, pur tenendo in considerazione le assenze. Al centro della difesa tornerà Günter, con due tra Hien, Ceccherini e Dawidowicz ad affiancarlo. Con Faraoni ai box, Terracciano resta il favorito sulla destra, mentre sulla fascia opposta dovrebbe esserci Lazovic, in vantaggio su Doig. Tameze e Veloso sempre in cabina di comando, Verdi e Lasagna (insidiato da Kallon) si candidano ad agire a supporto dell'unica punta Henry, verso il rientro da titolare dopo la panchina nell'ultimo turno a favore di Djuric. Così il tecnico nella conferenza stampa della vigilia: «Sono soddisfatto perché con la Juventus mi aspettavo una grande reazione da parte dei ragazzi dopo la partita di Monza. Abbiamo giocato due partite in dieci e sicuramente non è stato semplice. Giovedì sera dopo la partita credo di aver avuto una reazione abbastanza umana dopo le vicissitudini che abbiamo vissuto nelle ultime settimane, ma ora penso sia inutile sprecare altre energie recriminando. Dobbiamo pensare solamente a noi stessi cercando di fare meglio e facendo già un buon risultato domani pomeriggio. Sappiamo che sarà un percorso difficile, ma i ragazzi mi hanno trasmesso grande grinta e determinazione, hanno dato un'ottima risposta. Spezia? È una squadra forte e lo ha dimostrato proprio nelle ultime settimane contro il Milan e l'Udinese. La partita di domani sarà uno scontro diretto sia per noi che per loro, una sfida molto difficile. Ce la metteremo tutta per portare a casa il bottino pieno. Senza dubbio è un match fondamentale per fare un grande passo in avanti. Titolari? Ho avuto risposte molto positive da chi ha giocato giovedì sera: oggi avremo la rifinitura e capirò chi ha recuperato e come stanno in generale i ragazzi per poi scegliere la formazione migliore. Terracciano, Doig, Sulemana? Ho sempre fatto affidamento su di loro, siamo un gruppo unito con dei ragazzi che si mettono sempre tutti a disposizione. Domani scenderà in campo la miglior formazione possibile perché affronteremo uno Spezia che oltre ad essere una squadra forte ha avuto anche due giorni in più di riposo rispetto a noi. Anche domani i ragazzi dovranno avere voglia di scendere in campo per dare tutto. Infortunati? "Hrustic sarà convocato, si è allenato negli ultimi giorni con la squadra, così come Ilic, che era già presente in panchina giovedì sera. In ogni caso sceglierò dopo la rifinitura. Pausa per i mondiali quasi un nuovo ritiro? Sicuramente avremo tempo di lavorare bene, ma in questo momento sono concentrato solamente sulla partita di domani».

QUI SPEZIA - Con fuori Reca, Gyasi ancora out e Dragowski in dubbio, Gotti dovrebbe confermare il 3-5-2 con qualche modifica obbligata. In porta, qualora non dovesse rientrare proprio Dragowski, toccherà ancora a Zoet. In difesa si valuta un turno di riposo per Kiwior: Caldara sta vivendo un buon periodo e potrebbe avere la chance di guidare la retroguardia dal 1', con Ampadu alla sua destra e Nikolaou a sinistra. A centrocampo Bastoni è appena rientrato, motivo per cui sono Ekdal e Bourabia i probabili confermati nel trio con Agudelo, insieme ad Holm dirottato a sinistra e Amian a destra. Infine, in avanti è aperto il ballottaggio Verde-Maldini come partner di Nzola. Questo il commento del tecnico aquilotto: «Credo sia il momento peggiore per affrontare il Verona, è una squadra che come lo Spezia avrebbe meritato una classifica diversa, più bella rispetto a quella attuale. É una squadra molto viva, come del resto lo siamo noi, quindi la partita di domani sarà da giocare con la massima attenzione».

ARBITRO - Fabio Maresca di Napoli

Le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Terracciano, Tameze, Veloso, Lazovic; Lasagna, Verdi; Henry

SPEZIA (3-5-2): Zoet; Ampadu, Caldara, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Bastoni; Verde, Nzola