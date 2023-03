Hellas, con lo Spezia un punto in più per la rincorsa. Zaffaroni: «La tensione era tanta»

Un punto in più per alimentare la rincorsa.

Questa l'analisi di Marco Zaffaroni che, nonostante tutto, si tiene stretto il pari, consapevole dell'importanza di un risultato utile in una sfida delicatissima e impregnata di tensione. Il suo Hellas ha lottato, ha creato (soprattutto nel primo tempo), senza però riuscire a capitalizzare le proprie occasioni, specie quella capitata sul sinistro di Kallon, poco dopo l'ora di gioco, che poteva regalare una grande svolta al match. A sventare un possibile colpo del ko ci ha pensato invece l'esordiente Perilli, provvidenziale nella parata sul finale a negare il gol sul tiro a giro all'incrocio ben indirizzato da Amian.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico milanese al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club di via Olanda:

Mister, un punto importante su un campo difficile come questo, qual è la sua analisi del match? «Era una gara molto complessa da tutti i punti di vista, soprattutto da quello nervoso. La tensione era alta, ma la squadra dal punto di vista caratteriale ha approcciato bene il match, soprattutto nel primo tempo dove penso abbiamo fatto bene, creando anche occasioni per segnare. Nella ripresa c'è stato il ritorno dello Spezia, ma i ragazzi sono stati bravi a leggere la situazione, si sono aiutati, tutti hanno dato il massimo. È un punto che alimenta la nostra rincorsa».

Due sostituzioni forzate per infortunio che la hanno obbligata ad usare due 'slot'... «Non siamo stati fortunati sotto questo aspetto. Da questo punto di vista siamo stati un po' condizionati, ma è proprio in questi momenti che mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, che ha reagito bene stringendo i denti. Penso sia stato un valore aggiunto di questa gara».

Ci sarà bisogno di tutti da qui alla fine, ma oggi forse la copertina va a Perilli... «Penso fortemente che la chiave per il raggiungimento del nostro obiettivo sia che tutti i ragazzi si sentano coinvolti perché prima o poi il momento arriva per tutti e oggi Simone ne è una dimostrazione. Si è fatto trovare pronto, in una gara difficile e in un ruolo particolare. Questo significa che i ragazzi conoscono l'importanza del momento».

Ha risposto presente alla chiamata dopo il forfait all'ultimo di Lorenzo Montipò, esordendo tra i pali in una sfida delicata e calando, sul finale, una parata strepitosa a mantenere il risultato in equilibrio. Lorenzo Perilli può ritenersi soddisfatto del suo debutto inaspettato in Serie A. Queste le parole del portiere, anch'esse riportate sul sito ufficiale della società scaligera:

Simone, una lotta dall'inizio alla fine, e ora si torna a Verona con un punto conquistato... «Torniamo a casa con un punto e molto altro perché oggi era una partita difficile. Per noi era importante fare bene, conquistare punti, ci siamo riusciti lottando su ogni pallone. Abbiamo dimostrato che ci siamo».

Ci racconti la parata su Amian nel finale? «Non saprei come descriverla, è stata una reazione istintiva per me. Ho visto partire il pallone, mi sono lanciato in quella direzione e sono riuscito a prenderlo».

Proprio oggi esordivi in Serie A, sei soddisfatto della tua prestazione? «Penso di aver esordito nella partita più difficile del nostro campionato. Sono contentissimo, penso di aver fatto quello che dovevo fare in campo, ho dato il massimo quindi sono felice».

Ora testa alla prossima partita contro il Monza... «Per noi d'ora in poi saranno tutte finali, qualunque sia la squadra che affrontiamo dovremo dare il massimo per provare a raggiungere il nostro obiettivo e fare punti».