Un Hellas sotto tono pareggia con la Samp. Tudor: «In tanti non mi sono piaciuti, ma fatico a criticare i miei giocatori»

In una partita che ha lasciato poco spazio allo spettacolo, Hellas e Samp si accontentano di un punto a testa.

Gialloblù che partono meglio nel primo quarto d'ora, sfiorando il gol con Faraoni, ma arriva agli sgoccioli della prima frazione l'episodio della svolta. In area di rigore Günter pesta il piede a Caputo, che nel frattempo aveva calciato in allungo di punta verso la porta. Lo stesso Caputo si fa parare il penalty, ma riesce a ribadire in rete con un facile tap-in dopo la ribattuta centrale di Montipò. I gialloblù riacciuffano i blucerchiati al 78': Casale lancia lungo, trovando Caprari che, dopo un primo tentativo murato, è freddo nel dribblare portiere e difensori prima di infilare il pallone in porta.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico croato al termine dell'incontro, rilasciate a Sky Sport e riportate sul sito ufficiale del Club gialloblù:

«La mia analisi del match? Penso che quella di questa sera contro la Sampdoria non sia stata una bella partita dal punto di vista dello spettacolo, credo sia stata più una 'battaglia'. Abbiamo espresso il nostro gioco nel primo quarto d'ora, dominando ed occupando bene il campo, ma poi ci siamo adeguati al loro ritmo spezzettato, prendendo gol sulla loro prima vera occasione della partita. Nella ripresa il pareggio è stato meritato: abbiamo creato molte occasioni per segnare e ci siamo riusciti con Caprari. La prestazione di questa sera è stata un po' sotto tono, c'era un po' di stanchezza dopo la trasferta di Bergamo, ma quello conquistato resta un buon punto che conferma lo straordinario campionato fatto finora».

A salvare il Verona ci ha pensato l'ex della sfida Gianluca Caprari, la cui giocata vincente nella ripresa ha permesso di agguantare il pareggio definitivo. Queste le parole del trequartista, anch'esse riportate sul sito ufficiale del Club scaligero:

«Gol importante? Volevamo dare continuità alla vittoria di Bergamo continuando a fare punti e ci siamo riusciti, nonostante sia stata una gara molto tosta. La Samp è una buonissima squadra con ottimi interpreti, sapevamo sarebbe stata una partita difficile.

11 gol e 7 assist per te… Sono molto contento, è evidente. Verona mi sta dando tanto, qui ho trovato continuità e la mia forma migliore. Ora però ci sono altre quattro partite, quattro occasioni per fare ancora punti e finire bene la stagione».