Hellas Verona, Simeone torna in Nazionale: è fra i convocati dell'Argentina

Giovanni Simeone torna in Nazionale.

Il Commissario Tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni, ha infatti convocato l'attaccante gialloblù per i prossimi due impegni dell'Albiceleste, entrambi validi per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Il classe 1995 sarà impegnato il 27 gennaio contro il Cile a Calama e in Patria, l'1 febbraio, contro la Colombia.

Una grande soddisfazione per il centravanti scaligero, che aveva posto una nuova chiamata nella Selección come uno dei suoi obiettivi principali della stagione.